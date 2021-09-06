洪都拉斯反对党称若胜选就与北京建交

中美洲国家洪都拉斯的反对党昨天（5日）称，如果他们在11月的总统选举中胜出，他们将与北京建交。

洪都拉斯是台北15个邦交国之一，今年已建交80年。据路透社报道，代表左翼政党“自由和重建党”竞选洪都拉斯总统宝座的候选人卡斯特罗（Xiomara Castro）称，一旦当选，她将立即与中国大陆建立外交和商业关系。

台湾外交部发言人欧江安回应时说，已事先掌握相关资讯并且在密切注意。

据台湾《联合报》报道，欧江安称，驻洪都拉斯的大使馆也持续与洪都拉斯各方人士加强互动与沟通，说明台宏邦谊悠久，双方合作长期嘉惠人民，对洪都拉斯的经济与社会发展具有重要作用。

台湾外交部上个月在官网上称，洪都拉斯是台北在中美洲的“重要友邦”，台洪合作关系密切友好，各项计划均顺利进行并获洪都拉斯朝野各界肯定。

外交部也引述常务次长俞大㵢强调，双方已共同促进洪都拉斯发展的各项成果，并将续深化台洪紧密的合作关系。

据台湾外交部发布的新闻稿，俞大㵢接受洪都拉斯媒体联合视讯专访时，批评中国大陆做出华而不实的外交作为，并指大陆的许多承诺并未兑现，甚至造成部分国家陷入严重的债务陷阱。他也指北京罔顾人道需求，利用疫苗作为工具，企图遂行其政治目的。