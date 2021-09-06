刘鹤强调支持民营经济发展方针政策没变

中国副总理刘鹤今天（6日）强调，支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变。

据新华社报道，刘鹤以视频方式在中国国际数字经济博览会致辞时指出，民营经济为中国贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP（国内生产总值）、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业、90%以上的市场主体数量。

他强调，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。

刘鹤也说，必须坚持社会主义市场经济改革方向，坚持推进高水平对外开放，坚持社会主义初级阶段基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，坚决保护产权和知识产权。

“两个毫不动摇”指的是，毫不动摇地巩固和发展公有制经济；以及毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

中国接连对民办培训、互联网平台等多个领域祭出强力监管，引发投资者恐慌。中国人民银行副行长陈雨露前天说，中国将提高金融监管的有效性和专业性，把所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。有分析认为，这预示着近期影响波及全球的中国私营领域监管风暴，可能尚未告一段落。

不过，华中科技大学教授陈波早前接受《联合早报》采访时说，金融严管是中国官方长期一以贯之的立场，陈雨露的讲话应与私营领域监管风暴无关，料不会再对投资者造成恐慌。