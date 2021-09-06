中国乒乓名将丁宁退役 就读北大

中国乒乓球名将、奥运冠军丁宁今天（6日）宣布退役，她已在中国著名学府北京大学入学并完成报到。

丁宁今天在个人微博宣布上述消息，她写道：“人生有很多精彩，也会有无限可能。从今天开始，我的乒乓球运动员生涯就要画上句号了，未来，我要朝着新的梦想努力，去挑战新的可能。”

据悉，丁宁目前已至北大报道，成为北京大学体育教研部2021级新生。

丁宁回忆乒乓生涯说，“26年与乒乓相伴，每个瞬间，我都觉得无比珍贵：5岁开始学打球懵懂的我，10岁来到北京逐梦的我，国际赛场为国征战的我，在奥运会上收获冠军完成“大满贯”的我，在里约奥运会闭幕式上担任中国代表团旗手的我……”

她也对中国乒乓球队、教练、队友、家人和球迷们表达感谢。

另据人民日报社体育部官微消息，中国乒协主席刘国梁寄语丁宁说，继续发扬国乒精神，点亮自己照亮别人。

刘国梁说，丁宁给他的印象有两点，一是赛场上坚韧的意志，另一个是赛场下阳光的心态，她作为国乒女队队长，为年轻队员树立了非常好的榜样。

他还说，丁宁选择去北大读书，继续充实自己、丰富自己是特别好的选择，希望丁宁继续发扬国乒精神，将阳光、正能量带到转型后的学习生活中去，也希望她不断进步，“点亮自己、照亮别人”。

丁宁此前是中国女子乒乓球队队长、主力队员，世界冠军、奥运冠军。

公开资料显示，她从1996年开始练习乒乓球，2003年进入中国国家青年队，2005年进入国家一队。2009年获得职业生涯首个世界冠军，跻身主力层。

2016年8月，丁宁在里约热内卢的奥运会乒乓球女单决赛中击败李晓霞，首次夺得奥运女单冠军，成为乒乓球历史上又一位大满贯选手。

2017年9月，丁宁获得天津全运会乒乓女单冠军，成为中国乒坛第六位包揽奥运会、世乒赛、世界杯、全运会的“全满贯”选手。

