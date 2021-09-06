中国证监会：成熟的北交所上市公司 可到沪深交易所发展

“在新三板创新层、基础层培育壮大的企业，鼓励继续在北京证券交易所上市，同时坚持转板机制，培育成熟的北京证券交易所上市公司可以选择到沪深交易所继续发展。”

中国官媒《人民日报》今天刊登对中国证监会有关负责人专访。这位未具名的负责人，在回答记者提问关于北京证交所基础制度将有哪些主要安排时，作出上述表示。

负责人并称，北京证交所在融资额、交易量和估值水平方面，预计将呈现与沪深交易所不同的特点；通过构建新三板基础层、创新层到北京证交所层层递进的市场结构，强化各市场板块之间的功能互补，不断扩大资本市场覆盖面，提高直接融资比重。

此外，将探索建立适合创新型中小企业特点的发行上市制度和信息披露制度，同步试点证券公开发行注册制。北京证券交易所主要是提供更加高效的公开市场融资交易服务，对创新层、基础层形成示范引领和“反哺”功能，激发新三板整体市场活力。

该负责人说：“完善公开发行、定向发行融资机制，丰富市场融资工具，提供直接定价、询价、竞价等多种定价方式，进一步贴合中小企业多元化需求。”

同时，试点证券公开发行注册制，将坚持以信息披露为中心，从中小企业实际情况出发，强化制度针对性、精准性和包容性，压实各方责任，提高违法成本，强化投资者保护，审核注册各项安排与科创板、创业板总体保持一致，把好“入口关”。

中国国家企业信用信息公示系统官网显示，北京证交所有限责任公司已完成工商注册，成立及核准日期为9月3日，登记机关为北京市市场监督管理局。

另据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，北京证交所公布领导班子，董事长为徐明，副董事长兼总经理为隋强。

信息平台天眼查的信息显示，除了徐明和隋强之外，其他公司董事为陈永民、李继尊、贾文勤、李永春、张梅、周贵华、王宗成，以及王丽。党小卉则出任监事会主席。

中国国家主席习近平上周表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证交所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会随后就北交所有关基础制度向全社会公开征求意见，明确北京证交所新增上市公司来源为在新三板挂牌12个月的创新层公司，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制为30%。