中纪委指湖北关公像违建搬移浪费3亿人民币

中共中央纪委国家监委今天（6日）在官网发文，批评被发现违建的湖北荆州巨型关公雕像从建造到搬移，共浪费了3亿元（人民币，下同，6200万新元）的金钱。

中纪委在评论文章指出，2016年建成的巨型关公像总造价达1亿7290万元，搬移工程总投资额则达到1亿5500万元。“3亿多元说没就没，荆州巨型关公搬移教训深刻。”

文章批评相关部门在关公雕像项目没有获得审批的情况下，在长达两年的建设期中，始终不闻不问，导致3亿多元付诸东流，既没有起到应有的文化宣传推广效益，反而破坏了古城风貌和历史文脉，损害了荆州市的城市形象，可谓得不偿失。

高57.3米的荆州巨型关公雕像，被发现违法建设。（互联网）

中纪委也谴责一些地方为了追求所谓政绩，不切实际、瞎拍脑袋，打擦边球，甚至不惜违纪违法，破坏当地民俗民风，破坏历史风貌和文脉，项目建设盲目追求“大”“最”“全”，耗费巨资造景，搞噱头、造声势，以牺牲长远利益换取短期利益。

文章举例称，陕西省韩城市耗资1亿9000万元建设“鲤鱼跃龙门”景观，贵州省独山县投资2亿5600万元建设“水司楼”，并抨击这些项目劳民伤财、脱离实际，将形式主义、扭曲政绩观演绎得淋漓尽致。

中纪委要求各地党员领导干部求真务实，做到富有远见、保持耐心、恒心，既追求“显绩”，也要在不显山、不露水的基础性工程和周期长、见效慢的“潜绩”上下功夫、使长力。

中纪委也强调，要坚持勤俭节约，把每一分钱都要用到“刀刃”上、花到关键处。监管部门要完善制度强化监管，加大对重大项目审批和违法建设的监督力度，发现苗头问题及时干预、纠正，杜绝滥建“文化地标”等形象工程。