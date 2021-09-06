香港富豪被限制选委会名额 每个家族最多两席位

《南华早报》引述几名知情人士称，在有资格选举香港特首的选举委员会（简称选委会）中，富豪家族的影响力将被削弱，每个富豪家族最多只能有两名成员担任选委。

报道引述知情人士说，93岁的香港首富——长和系大股东李嘉诚，今年退出选委会的参选，反映了北京在背后削弱香港富豪政治影响力的努力。李嘉诚曾任多届选委，在香港政商界地位举足轻重。

不只是李嘉诚，其他香港富豪——新世界发展主席郑家纯、恒基地产创办人李兆基，九仓大股东吴光正，也不会参加下周举行的香港选委会界别分组一般选举。

《南华早报》指出，这些大亨已经让位，并派较为年轻的家族成员，以及少数来自关联企业的高管参选。报道引述一位熟悉北京想法的商界中人说：“（这些）大家族透过他们的代表，在委员会中还是会有发言权。但北京给我们发出的明确信息是，‘你不能再当造王者了’。”

有评论指出，以往香港的特首选举虽然是“小圈子”选举，但经过各方势力多年来的角逐，已经形成了数大利益集团。其中，香港主要地产商通过直接或间接左右工商、金融和部分专业领域的选委，成为了特首选举的主要“造王者”之一。以往北京要推荐特首人选，往往要优先考虑这些“造王者”的表态。

《南华早报》引述香港政治评论员刘锐绍说，一个家族两名代表的限制落实，反映出北京希望削弱香港富豪对特区政治事务的影响力，同时在香港商界中树立起公平竞争的意识。

他解读，北京发出的信号是，它不会允许在政治权力上的讨价还价。但刘锐绍也相信，出于对自身利益的考虑，大亨们会希望继续保持政治影响力，“他们肯定会设法绕开这些限制。

不过，全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙认为，这些老一辈大亨退出香港政治舞台是很正常的事，“不要过度解读这种现象......但北京很高兴看到委员会组成的内部调整，正朝着‘平衡参与’的原则发展。”

香港选委会将于下周日（9月19日）举行选举，这是香港修改选举制度后的首场选举；在新的选举制度下，选委会的人数由原来的1200人，扩充至1500人，职能也比过往更加重要。

除了负责提名行政长官候选人和投票选出当选人，还有资格提名全部立法会议员候选人，以及投票选出立法会内40位选委会界别议员。

同时，选委会的选民组成及人数也出现大幅改变，当中选民人数由接近26万人减至约7900人，团体票比例大增，占选民的六成七。其中，多个民主派占优的界别，包括法律界、社福界等，都由团体票取代个人票，令民主派不再占有优势。