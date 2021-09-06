21个韩娱粉丝账号被微博禁言30天

中国近日重拳整治娱乐圈、“饭圈”乱象，新浪微博今天（6日）宣布，对21个韩娱粉丝账号禁言30天，强调坚决反对非理性追星行为，将严肃处理。

新浪微博社区管理官方微博的公告说，自中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》以来，微博平台按要求陆续开展了相关治理，发布多篇公告倡导理性追星，规范社区秩序。

微博说，有网友举报部分粉丝账号在微博传播非理性追星应援内容，导向严重错误，对此，微博及时对21个账号予以禁言30天的处置，并清理相关违规博文。

微博强调，在治理与规范的进程中没有任何时间空间的差异，全平台内容治理力度一致，“任何非理性追星行为一经查实，必定严肃处理”。

被禁言的账号牵涉到郑在玹、IU、防弹少年团（BTS）等韩国人气明星和组合。

此外，韩国男子组合“防弹少年团”成员朴智旻的中国粉丝后援会——百度朴智旻吧为庆祝偶像生日，集资在韩国包专机、在《纽约时报》等刊登广告，也被举报非理性追星，其微博号“朴智旻JIMIN_JMC”昨天被微博禁言60天。

中国官方近期集中展开文娱领域治理。继中央网信办6月宣布在全国范围内开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，重点打击诱导未成年人应援集资、投票打榜等行为后，中宣传部近日印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，要求加强明星粉丝团、后援会账号的管理，禁止未成年人参加偶像团组和线下应援活动，以及加强青少年普法教育，强化“饭圈”集资乱象等负面案例的警示教育。

为规避风险，一些“饭圈”组织近来已纷纷改名，并开始用“橘子”、橘子符号、拼音首字母缩写JZ代替“集资”。

