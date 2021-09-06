花旗称北交所的设立旨在缓解监管忧虑

美国银行花旗认为，中国设立北京证券交易所，旨在缓解监管忧虑，而北交所的设立提供了令人欣慰的信息，也就是中国将继续支持技术创新的中小企业利用资本市场融资。

据路透社今天（6日）报道，花旗在报告中称，北交所和高级金融官员的政策声明旨在缓解对监管限制的担忧。北交所的成立和中国证监会对海外IPO的评论表明，中国将继续支持资本市场发展。

花旗说：“考虑到中国公司根据新的美国《外国公司问责法案》被迫退市的风险，香港市场对于中国公司在海外上市将变得更加重要。”

花旗也认为，中国对金融科技公司的监管不会有任何放松，并将出台更多法规，以补充该行业的现有监管法规。

中国国家主席习近平上周四（2日）宣布，将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。交易所随后注册成立有限责任公司。

证监会负责人则就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问时说，中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。该负责人也说，设立北京证券交易所，也是“深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容”。

中国人民银行副行长陈雨露前天公布境外投资者今年上半年增持境内资产数据，并强调这显示中国金融市场的巨大吸引力，明显对市场信心喊话。他承诺，中国将持续深化金融业开放，加快完善各项制度安排，推动系统性、制度性开放。