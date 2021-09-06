受恒大外溢风险影响 中国垃圾债收益率飙升

中国恒大流动性危机恐将恶化的担忧，重创中资美元垃圾债，并可能推高房地产公司的借款成本。

根据一项彭博指数，以地产商发行人为主的中资美元债收益率上周五升至12.9%，创下去年3月冠病疫情冲击全球市场以来最高水平。

彭博社报道，由于杠杆规定更加严格和对房地产市场的监管整顿，令高负债房企叫苦不迭。穆迪上周将中国房地产行业的展望从稳定下调至负面，理由是销售下降、流动性和现金流减少将加大开发商的再融资风险，尤其是资质较弱的开发商。

到今年底，房地产公司需要偿还或再融资约146亿美元的到期美元票据。彭博汇编数据显示，8月份中资地产商发行的美元债规模创下2月份春节以来的最低水平，仅为1月份的14%。

恒大上周警告称，假如未能如期执行资产出售等措施，可能面临贷款违约的风险。该公司上周五表示，合约销售额同比下降26%，其中含向供货商及承包商出售物业单位的抵扣款项。

据报道，市场对其他开发商财务状况的担忧也在升温，其中包括花样年控股、建业地产和富力地产。上周穆迪将富力地产评级下调一档至B2，并列入负面观察名单，理由是再融资风险上升。富力地产2023年到期票据在58.6美分，上周每1美元买价暴跌18.7美分。

彭博汇编价格显示，恒大2025年到期美元债券周一报25.3美分，上周每1美元买价下跌10.9美分，创下7月末以来最大跌幅。