中国教育部禁学生校外培训材料超标超前

中国“双减”政策落地后，教育部出台多项细则落实政策部署，最新发布的校外培训材料管理办法规定，中小学生校外培训材料不得超标超前，要守牢政治底线，不得出现意识形态问题。

据中国教育部网站消息，教育部日前印发《中小学生校外培训材料管理办法（试行）》，对培训机构自编的面向中小学生的所有线上与线下、学科类与非学科类培训材料提出全面规范要求。

《管理办法》要求明确培训材料的内容编审标准，强调不得出现超标超前问题，并列出12条负面清单，严禁出现“丑化党和国家形象”、“诋毁、污蔑党和国家领导人”、“反华、辱华、丑华”、“煽动民族仇恨”及“宣扬宗教迷信”等情况，强调要守牢政治底线，不得出现意识形态问题。

办法也对相关人员资质提出具体标准，要求培训材料编写研发人员政治立场坚定，从事教育教学相关工作三年及以上，具有良好的思想品德和社会形象等；学科类人员应具备相应教师资格证书，非学科类人员应具备相关行业资质证书或专业能力证明；审核人员还应具有较高的政策理论水平和较丰富的相关教育或培训经验。

在审核把关制度方面，办法要求，由审批培训机构的教育行政部门负责具体监管工作，实行线上和线下、学科类和非学科类培训材料分类管理。

学科类培训材料采取校外培训机构内部审核和教育行政部门外部审核相结合的方式进行双审核，非学科类培训材料在校外培训机构内部审核基础上，由各地教育行政部门协助相应主管部门开展抽查、巡查。

针对违规使用培训材料的后果，办法明确提出，检查发现培训材料违反本办法规定的，教育行政部门督促相关培训机构限期整改，整改期间校外培训机构不得使用相关材料开展任何形式的授课活动，对情节严重或者逾期未完成整改的校外培训机构，教育行政部门应当依法吊销其民办学校办学许可。