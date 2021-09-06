港支联会改变初衷明向国安处递交资料

香港《星岛日报》和东网报道，香港支联会今天（6日）改变初衷，决定应警方国安处要求，明天下午将到警察总部，向国安处递交资料及证明文件信件。

支联会昨天表明拒绝向香港警务处国家安全处提交任何资料。支联会副主席邹幸彤当天在记者会上否认该会是“外国代理人”，并指香港警务处国安处没有提供任何理据或证据，也没有给予抗辩机会，因此拒绝向国安处提交资料。邹幸彤说：“这是身为常委，对成员、支持者最起码的保护。”

邹幸彤也批评香港警方开坏先例，可以无限追溯期地要求交出任何资料，也指警方让公民社会处于恐惧，并称该会不会助当局散播恐惧。

香港警方昨天发声明称，留意到有团体公然表示不会遵从法定要求，强调任何人士和团体不遵从要求，必定依法跟进。香港警方重申，若未依时提交资料，可处罚款10万港元（1万7300新元）及监禁半年；如提供虚假、不正确或不完整资料，最高可处罚款10万港元及监禁两年。

支联会常委上月议决通过解散，尚待会员大会通过。香港警方国安处之后引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们于明天或之前向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

香港保安局早前警告，执法部门必定依法跟进，促请支联会“悬崖勒马”，香港中联办表示支持港府及警方“深入调查、除恶务尽”，并称“反中乱港组织都不会再有作乱空间”。