中国大使称两加拿大人犯罪铁证如山

中国驻加拿大大使丛培武强调,被拘捕的两名加拿大人康明凯和斯帕弗犯罪铁证如山,并呼吁加拿大尽快释放华为财务总监孟晚舟。

丛培武前天(4日)接受加通社电话采访中指加拿大炒作康明凯和斯帕弗的案件,完全是搞双重标准,口口声声标榜自己是法治国家,鼓吹司法独立,却公然干涉中国司法机关依法处理相关个案,严重践踏法治精神。

他强调,中国是法治国家,法律面前人人平等,国籍不是逃脱法律制裁的护身符,中国司法机关依法处理相关案件并充分保障二人各项合法权利。

丛培武称,孟晚舟事件与两名加公民案有着本质不同,并指加拿大执意充当美国帮凶,把孟晚舟任意拘押已超过1000多天,“这才是不折不扣的任意拘押和胁迫外交。”

他也说,中国维护本国企业和公民合法权益的决心和意志坚定不移,绝不会对此坐视不管,并呼吁加拿大切实尊重中国司法主权,停止以任何方式对中国进行抹黑攻击。

康明凯和斯帕弗在中国被拘捕至今已满1000天,一群支持者昨天(5日)在加拿大示威,呼吁中国释放这两人。

据路透社报道,数百人在加拿大首都渥太华参加示威,一些参与者穿着印有“为康明凯和斯帕弗而游行(March for the Michaels)”和“为自由走7000步(7,000 steps for freedom)”字样的白色上衣,并举着印着“#带他们回家(#bringthemhome)”字样的布条。

康明凯和斯帕弗的家属在面簿上称,康明凯每天在牢里走7000步,以保持身心健康,斯帕弗则通过瑜伽、打坐和运动强健身心。

将在本月大选中寻求连任的总理特鲁多称,政府在过去的1000天通过各种方法向中国施压,并誓言在两人能与家人团聚前,不会停止让两人重获自由的行动。

2018年12月1日,加拿大应美国要求,扣押了华为公司高管孟晚舟。同月10日,中方以涉嫌从事危害中国国家安全活动为由,拘捕了康明凯和斯帕弗。