中国称反对政变夺权 吁释放几内亚总统

西非国家几内亚突然发生军事政变，特种部队称已掌握国家政权并扣押总统孔戴（Alpha Conde），中国外交部今天（6日）回应说，中国反对政变夺权，呼吁立即释放总统孔戴。

发动政变的几内亚特种部队5日发表声明，称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴，废除宪法、解散政府、关闭边境，并宣布全国实施宵禁“直到另行通知为止”。

联合国、非洲联盟、西非国家经济共同体等国际组织发表声明，谴责任何通过武力接管政府的行为，要求立即释放孔戴。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回应几内亚局势的提问时说，中国密切关注几内亚形势发展，注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态，中国反对政变夺权，要求立即释放总统，希望各方保持冷静克制，通过对话协商解决相关问题，维护其国内和平与稳定。

另据中国驻几内亚大使馆官网的消息，军事政变发生后，中国驻几内亚大使馆今天发布安全提醒，提醒中国公民保持冷静，暂勿外出，注意观察周边形势，加强安全防范。

联合国秘书长古特雷斯6日说，他正密切关注几内亚局势，强烈谴责任何通过武力接管政府的行为，呼吁立即释放孔戴。

非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪和非盟委员会主席法基同日发表共同声明，谴责任何以武力夺取政权的行为，呼吁立即释放孔戴。声明还呼吁非盟和平与安全理事会紧急开会研究几内亚形势，并采取适当措施。