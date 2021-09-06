艺人张钧甯强调坚定认同中国人身份

台湾艺人张钧甯的工作室强调，张钧甯无台独立场，也“一直坚定地认同自己的中国人身份”。

张钧甯工作室今天（6日）发布声明，批评部分网民恶意造谣张钧甯“台独”的信息，并称张钧甯绝不允许任何有心人利用地域制造矛盾。

声明也称，这些别有居心的恶意揣测和中伤，给张钧甯造成了严重的精神伤害。为维护张钧甯的合法权益，工作室已委托律师事务所保全相关证据，将追究造谣者的法律责任。

早前有自媒体报道，有人扒出张钧甯的硕士毕业论文，题目为《我国演艺人员经济管理之法制问题》，将台湾划分为国家范畴，末尾处的日期格式出现“中华民国”字样，“足以认定她的立场确实存在问题。”

另有网友扒出张钧甯的早年采访言论，“坐实了她不把自己归于中国人”的立场。

据报道，张钧甯也称在大陆拍戏进程很赶，在台湾工作则更能舒服的融入气氛之中，“言语中对大陆拍戏的不满难以遮掩。”张钧甯还一度向台湾导演们喊话，声称自己更想在台湾拍戏，希望自己能接到更多台湾的戏约。张钧甯被中国网民打上“双面人”的标签。

报道也引述网民的消息称，张钧甯已不在电视剧《女心理师》主演名单中。另有网民称，《女心理师》要根据部门指示与要求，砍掉张钧甯的出演单元，意味着大约有六集的内容将被删除。

《新京报》今年3月报道，《女心理师》由杨紫、井柏然、王嘉、菅纫姿、黄觉、倪萍、张钧甯、马苏等主演。