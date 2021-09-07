中国研究显示科兴第三剂对多种变异株病毒效果良好

中国一项研究显示，接种三剂科兴灭活疫苗的血清样本表现出更为迅速的免疫应答反应、更加持久的体液免疫反应，以及对诸多突变株包括德尔塔株等更加广谱的中和能力。这为接种第三剂灭活疫苗提供了理论依据。

据北京日报报道，中国科学院研究员王祥喜团队与北京大学、科兴控股合作，于9月5日在国际科研平台 medRxiv上发表论文《接种第三剂灭活疫苗能够增强抗新冠病毒回忆应答的强效性、广谱性和持续性》。

该研究招募了22名新冠肺炎康复志愿者、6名健康志愿者和38名接种过2或三剂科兴新冠疫苗克尔来福的志愿者。所有志愿者的年龄从16岁到69岁不等，中位数33岁。所有接种过克尔来福的志愿者没有人在参与研究之前感染过新冠病毒。

结果显示，与康复者和两剂新冠疫苗克尔来福接种者相比，三剂克尔来福接种者的血样对贝塔、德尔塔等几种变异毒株的中和滴度降低的很少。由此可见，第三剂疫苗能提高对新冠病毒的中和广度，增加了有效抵御变异毒株的潜力。

研究还发现，与两剂克尔来福接种者和康复者相比，接种三剂克尔来福引起的对变异毒株的抗体结合活性范围更广，第三剂量的强化剂可以引起迅速、强大和持久的免疫回忆反应。

以上信息表明，两剂克尔来福接种6个月后进行第三剂加强后能够迅速诱导出比较全面的抗体类型，对阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔等变异株亦呈现良好的交叉中和作用。

截至2021年8月底，科兴已向包括中国在内的全球近50个国家累计供应新冠疫苗超18亿剂，累计接种量达14亿剂。该公司的克尔来福疫苗是目前国内供应量和使用量最大的新冠疫苗，也是出口量最大的中国新冠疫苗。