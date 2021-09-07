解放军五将领晋升上将 西部战区再换司令员

中共中央军委晋升上将军衔仪式昨天举行。这次晋升上将军衔的军官分别是：西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳、海军司令员董军、空军司令员常丁求、国防大学校长许学强。

值得注意的是，这也是西部战区一年内第四次更换司令员。

据新华社报道，中央军委晋升上将军衔仪式昨天在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。中央军委副主席许其亮宣读了晋升上将军衔命令。中央军委副主席张又侠主持晋衔仪式。

据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，上述五位上将的新职务均为首次披露。

公开资料显示，今年58岁的汪海江，四川安岳人，曾任解放军第61师师长，南疆军区副司令员，西藏军区副司令员、司令员，新疆军区司令员等职，2019年12月晋升中将军衔。

汪海江也是西部战区一年内见证的第四位司令员。去年9月，赵宗岐以西部战区司令员身份参加活动，2020年12月，西部战区司令员已变成当月晋升上将的张旭东，赵宗岐到龄退休。官方没有透露尚未到退休年龄的张旭东的新职务。

今年7月，徐起零接替张旭东出任西部战区司令员。2020年6月，徐起零以西部战区陆军司令员的身份亮相。当时正逢中印边境局势紧张。

今年57岁的林向阳，福建福清人，曾任原第31集团军副军长，原第47集团军军长，第82集团军军长，第72集团军军长，东部战区陆军司令员等职。

董军曾任海军司令部军训部部长、北海舰队副参谋长、东海舰队副司令员、海军副参谋长、南部战区副司令员等职。

常丁求出生于1967年，湖南衡阳人，1984年招飞入伍，曾任空军航空兵某飞行团团长，空军歼击航空兵第三师副师长、师长，空军参谋长助理，原沈阳军区空军参谋长，南部战区副司令员，中央军委联合参谋部副参谋长等职。他也是中共十九届中央候补委员。

许学强曾任空军航空兵某师师长、空军上海指挥所司令员，原南京军区空军参谋长，北部战区副司令员兼战区空军司令员等职。2010年，他获得“全军优秀指挥军官”称号。