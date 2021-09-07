“阿里女员工被侵害”案嫌疑人王某文不批准逮捕

中国检察网昨天通报“阿里女员工被侵害案”进展，山东省济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。

据济南公安槐荫区分局在官方微博通报，按照济南市槐荫区人民检察院上述不批准逮捕决定，依法对王某文终止侦查，并依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第44条规定，对王某文作出治安拘留15日的处罚决定。

据澎湃新闻报道，针对存在“强制猥亵”行为的王某文为何不构成强制猥亵罪，律师丁金坤认为，根据检察院和警方的通报，虽然存在强制猥亵，但是情节显著轻微，故不认为是犯罪，而是违法行为，这在法律上是成立的，处以治安拘留15天，是认定违法严重。

根据中国治安管理处罚法，拘留15天已是顶格处罚。该法第44条规定，猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，处五日以上10日以下拘留；猥亵智力残疾人、精神病人、不满14周岁的人或者有其他严重情节的，处10日以上15日以下拘留。

中国互联网巨头阿里巴巴一名女员工上月7日发文自爆七月去济南出差时，被男领导王某文和济南华联超市客户张某强行灌酒后并侵犯，且向上级主管求助无门，此事在社交媒体引起轩然大波，也引发了网民对中国职场酒桌文化的声讨，并使阿里巴巴集团再次陷入舆论旋涡。

不过，事件中提及的男领导王某文妻子上月23日在社交平台发表长文称，自己的丈夫是犯了错，但他的错远不及犯罪，不应该因为酒后冲动回应了（举报人）周某的勾引，就被贴上涉嫌强制猥亵的标签，并指周某在网络上的自述与事实严重不符，涉嫌虚假陈述，甚至诬陷。

据《新京报》今天报道，王某文妻子说，“多次跑了省检察院、省公安厅，现在确定不被批捕了，是否起诉周某，我要跟他商量一下再决定 "。