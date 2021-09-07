中企剥离海外资产的步伐接近创纪录水平

就在几年前，中国企业还在大举投资海外，从豪华酒店到足球俱乐部等不一而足。现在，他们正在退出。

根据彭博社汇总的数据，中国企业今年以来宣布的海外资产剥离计划价值达到105亿美元（140.82亿新元），创出至少1998年以来第二高水平。按照目前的速度，2021年可能会超过去年的150亿美元。

中金公司中国跨境并购主管安格洛夫（Bagrin Angelov）在接受采访时说：“如今，中国企业正在主动关注自己的资产组合，而不是单纯地买入，当有好的报价时，他们至少愿意对其进行评估。”

一些重新引起关注的领域包括废物处理企业，有政府背景的首创集团和北京控股都在考虑出售海外资产。中国天楹6月份同意以18亿美元售出其西班牙废物管理公司Urbaser SA。

与曾经热衷收购、目前正忙于出售资产以降低债务的中国恒大和海航集团等企业集团不同，目前的这波中国卖家大多并没有面临财务压力。相反，他们正在处置的是那些随着投资者在低利率环境下从疫情废墟中筛选有利可图资产之际估值已经飙升的资产，尤其是现金流强劲的资产。

中国企业正在考虑剥离的资产类型包括基础设施和公用事业公司。据彭博早些时候报道，首创集团正寻求以10亿美元的价格出售其2014年以大约6.67亿美元收购的新西兰业务。

知情人士透露，中国长江三峡集团接近达成出售其海外可再生能源资产组合25％股权的交易，估值可能高达20亿美元。

法国外贸银行亚太区并购业务主管Miranda Zhao接受采访时说：“现在是他们变现的好时机，这些资产在当前低利率环境下提供了不错的收益率，对该地区的其他战略投资者或基础设施基金具有吸引力。”