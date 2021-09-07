几内亚军事政变拉动铝价大幅飙涨

铝土矿供应占全球25%的几内亚发生政变后不久，世界各国的铝价均大幅度飙涨，其中中国铝业周一一度涨10%。

据市场资讯报道，美国的伦铝十年多来首度涨破2770美元（3715.12新元），一度触及2782美元/吨的价格，涨至2011年5月以来的最高水平，即创下10年新高。今年以来，伦铝价格已涨近40%。昨夜，美股休市，但欧洲的铝业公司股价也在上涨。挪威海德鲁铝业涨超3%。

中国A股和港股的铝业股昨日也已经开启上涨模式。中国铝业周一一度涨10%，收盘涨近5%。做国际铝土工程业务的中国巨头中铝国际股价拉涨停。

俄罗斯铝业巨头更是突然飙升，盘中最大涨幅15%，收盘涨幅为14.45%，市值达到了1058.95亿港币，股价创下九年新高。

据环球时报，西非国家几内亚5日突发军事政变。政变军人宣布扣押总统孔戴、废除宪法并解散政府。

几内亚5日政变引起铝矿供应担忧担忧，即使在军政府首脑敦促矿商继续运营后，期货仍保持上涨。

中国外交部发言人汪文斌在6日的例行记者会上表示，中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统。

几内亚位于西非西岸，人口1240万。境内铝、铁、钻石、黄金等矿产和水利资源丰富，但长期以来饱受政治不稳定的困扰，工业基础薄弱，粮食无法自给，属于全球最不发达的国家之一。几内亚提供了全世界约25%的铝土矿，大部分供应给中国和俄罗斯。原材料经过精炼制成氧化铝，氧化铝是铝生产的起点。几内亚还拥有一些世界上品位最高的铁矿石，包括巨大的西芒杜矿床，该矿床一直是一场旷日持久的法律斗争的主题。