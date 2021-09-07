德国称没迹象表明驻华大使去世出于政治性因素

德国外交部发言人昨天表示，没有理由认为德国新任命的驻中国大使贺岩（Jan Hecker）的突然去世是出于政治因素。

据路透社报道，德国外交部发言人在柏林举行的例行新闻发布会上说：“没有迹象表明他的死亡与他的政治职能有关。”

德国外交部昨天公布，上任不到两周的贺岩去世。

据德国驻华大使馆在官网发布的中文声明，德国外交部发言人说：“获悉德国驻华大使突然离世，我们深感悲痛和震惊。在这一时刻，我们心系他的家人以及他的亲友和同事。”

贺岩于上星期日在北京去世。外交部并未公布他的死因。

综合德国之声、路透社和彭博社报道，贺岩在大约两周前接任驻华大使一职。在这之前，他曾是德国总理默克尔的外交政策顾问。知情人士透露，本月大选后将卸任的默克尔之所以选择贺岩出任驻华大使，是希望改善德中关系。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上被问及贺岩的死讯时表示哀悼。

汪文斌称，中国对贺岩的突然离世感到震惊，“贺岩大使到任后积极推动双边关系”。

汪文斌并表示，中国愿为贺岩的家人和德国驻华使馆处理后续事宜，尽可能提供便利。

据报道，德国驻北京大使馆昨天降半旗。

大使馆称，贺岩在8月1日抵达中国，和其他所有抵达的人一样，在上月末向中国外交部递交国书前，他需要经过一段时间的隔离。德国当局否认其离世与过去美国外交官在中国经历的健康问题有任何联系。