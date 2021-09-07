电影《驻藏大臣》将上映 被指警示达赖转世说

为庆祝西藏和平解放70周年，由多个中国政府单位联合摄制的电影《驻藏大臣》即将上映。制作方介绍，这是“一部以清朝中央政府抗击外敌侵略，加强对西藏地方管辖，有效维护国家主权、领土完整为主题的爱国主义重大历史题材电影。”

香港《星岛日报》引述长期关注西藏问题的香港时事评论员纪硕鸣报道说，影片阐述了金瓶掣签的由来，自然令人联想到86岁的达赖喇嘛的转世问题，具现实意义。

《驻藏大臣》由北京市委宣传部、西藏自治区党委宣传部、拉萨市委宣传部联合摄制，盛唐环球（北京）传媒文化有限公司承制，据悉将于本月上映。

制作方发布的新闻稿介绍，故事发生在乾隆年间，六世班禅的异母兄弟红帽系喇嘛沙玛尔巴因垂涎扎什伦布寺的财宝，勾结廓尔喀入侵西藏。乾隆皇帝派遣福康安、和琳率藏、汉、满、蒙等各民族组成的军队远赴藏地，以雷霆之势击退廓尔喀侵略者，对内加强了民族团结稳定，巩固了驻藏大臣制度，建立了大活佛转世金瓶掣签制度，对外维护了国家领土完整。

预告片显示，电影场面气势磅礴，由马元、李晓龙、朱茵、陈法蓉担任主演。预告片台词说道：“有人敢犯我边境，自取其辱；有人敢窥我天廷，虽远必诛！”、“藏蒙大活佛转世，必须经过金瓶掣签！”

据悉，电影于2016年底制作完成，原定2017年初公映，但四年后才上映。《星岛日报》曾经联系制作方采访，但被婉拒。

纪硕鸣说，涉藏议题的电影，可以在内地公映实属不易，值得期待。

他说，《驻藏大臣》的焦点是要反映中国中央政府和西藏的关系，展现中国对西藏自古拥有主权以及有效管辖，“不过，这段历史，在史学家中还是有些争议的。”他指出，非常有意思的是，影片阐述了金瓶掣签的由来，“现在自然会令人联想到流亡印度的达赖喇嘛，他对未来转世有很多说法，甚至说要取消转世。”

雍正五年（公元1727年），清内阁学士僧格、副都统马喇来到西藏，总理西藏事务，自此开启近两个世纪的驻藏大臣制度。导演赵宁宇介绍，影片以驻藏大臣治藏以及驻藏大臣制度的改革这一真实厚重的历史为核心事件，以国际化视角，描绘了一幅波澜壮阔的史诗画卷。