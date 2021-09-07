中国社福基金会下公益项目被指套捐骗取腾讯数百万人民币

中国社会福利基金会下的“不要烫伤我的童年”公益项目被投诉涉嫌在腾讯公益平台违规套捐，腾讯公益平台昨天称，已暂停其筹款，冻结相关配捐和激励，并交由主管部门调查。

综合澎湃新闻和新京报报道，中国社会福利基金会昨天声明称，第一时进行相关问题的溯源，已与腾讯公益团队紧密沟通，对涉嫌违规项目开展全面调查；同时，“不要烫伤我的童年”公益项目已募资金，由该基金会财务账户封存暂管，待事实查明后依法依规处理。

稍早前，有网民爆料称，“不要烫伤我的童年”公益项目以“你捐款、我报销”的名义，骗取腾讯数百万元（人民币，下同）配捐。

有网络截图显示，一微信昵称为“明明”的账号发朋友圈内容称，“捐1000元的发证书和截图，联系我报销，又做公益又报销”“大家捐了发截图给我，统一建群报销。”

对此，腾讯公益昨天发文称，腾讯公益平台前晚接到用户关于“不要烫伤我的童年”公益项目涉嫌违规套捐的投诉。投诉称，该项目在“99公益日”活动中，以“捐后报销”为名，将资金化整为零、组织多人多次进行违规套捐。

腾讯公益方面称，该公益平台第一时间启动调查。根据投诉信息，“不要烫伤我的童年”项目涉嫌违反平台规定。目前，腾讯公益平台已经暂停“不要烫伤我的童年”项目的筹款，冻结该项目在“99公益日”期间获得的由腾讯基金会提供的配捐和激励。

中国社会福利基金会昨天通过公号发布声明称，据初步调查，网络所质疑的捐赠人“明明”（网名），根据自己对慈善募捐的理解，发布“捐后为捐赠人报销费用”的言论。对此，基金会严正声明：“我会一向坚持合规、公正、透明、诚信开展慈善募捐的原则，从未发生过动用资金套取平台配捐的行为。对‘报销费用’言论坚决不认可，对违规行为保持零容忍。”

声明还说，基金会已对涉嫌违规项目开展全面调查，同时对今年所有参加互联网募捐的项目再次重申活动规则，杜绝此类事件发生。



据了解，“不要烫伤我的童年”项目由中国社会福利基金会烧烫伤关爱公益基金发起。烧烫伤关爱公益基金官网显示，烧烫伤关爱公益基金的发起人为国家一级演员胡亚捷和中国中西医结合学会医学美容瘢痕专家委员会孙便友。



2019年8月，“不要烫伤我的童年”公益项目在支付宝公益平台发起筹款。筹款目标为35万元，项目时间从2019年8月8日开始至2019年11月10日结束。善款去向显示，项目开始后，烧烫伤关爱公益基金创始人胡亚捷及相关工作人员前往云南西双版纳、云南勐海县等地进行科普宣教。

腾讯公益的项目简介称，项目筹集来的善款将支持在中国开展“不要烫伤我的童年”系列公益活动，让孩子和家长学会烧烫伤预防和急救知识，让孩子从小学会保护自己。该公益活动主要包括：远离烫伤小怪兽儿童课堂、远离烫伤小怪兽家长课堂、为公众开展“专家讲科普”线上课堂。

在“腾讯公益”发布的信息中，与“不要烫伤我的童年”项目关联的有27个筹款计划，包括烧烫伤预防项目、守护儿童远离烧烫伤、爱汇青城公益计划、临县志愿者公益计划、四川预防儿童烧烫伤等计划等，目前均已结束筹款。

在27个关联计划中，有15个仅公示了已筹款数额，另有12个计划公示的筹款目标额度为5元至30万元不等，其中有四个公益项目达到了目标，其余八个公益项目均未完成筹款目标。

