据报选高雄市长 柯文哲：什么题目都聊天过

“当然政治上有攻防，但是玩过头我觉得不对......我们在聊天，什么题目都聊天过，但有需要在网络上推播做新闻吗？”

针对将辞任台北市长、明年选高雄市长的消息，民众党主席、台北市长柯文哲昨天出席防疫记者会时，作出上述回应。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，柯文哲也说，这件事是新闻操作、政治作战，要贴他“无心巿政”的标签。他并调侃道：“如果那么喜欢选举，我2020就去选总统了。”

《镜周刊》昨天报道，柯文哲8月27日在台湾民众党党部举行便当会，并证实选高雄在他考虑之中；这篇报道也转述柯文哲称，他若要选的话，选前四个月就会请辞台北市长。

对于这则报道，台北市政府副发言人魏佑任回应，这是柯文哲谈话过程中的玩笑话。他强调，柯文哲会跟台北市民站在一起，市政为主、防疫优先。

民众党发言人蔡峻维也表示，柯文哲不可能放弃台北市政，也不会违背台北市民托付在台北市长任期内竞选其他县市首长。

民进党高雄市党部主委赵天麟昨天说，如果上述消息为真，柯文哲是有愧职守，他将得不到台北市民，尤其是高雄市民支持。不过赵天麟表示，高雄市民就是专门解决落跑政客，他欢迎柯文哲来选。

国民党高雄市党部主委李哲华则认为，柯文哲曾表态要选总统，若选上高雄市长又去选总统，等于走上前高雄市长韩国瑜同样的路。因此，他认为柯文哲选高雄市长的可能性趋近为零。