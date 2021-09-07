清华校长：10年来出境校友超半数已回中国

中国清华大学校长邱勇说：“大学不能脱离她所在的土壤而发展，大学是国家的大学。”据其介绍，过去10年，清华大学毕业生出国（境）深造占比约14.2%，其中超过65%的毕业生到世界排名前50位大学深造。出国的清华校友中已有超半数回中国工作。

据澎湃新闻报道，邱勇9月6日在清华大学2021级研究生开学典礼、全校研究生开学第一课上说，“一个人的人生追求只有同国家的需要和人民的利益相一致才有意义。希望你们把个人的理想追求自觉融入到国家富强、民族复兴、人民幸福的伟大事业中，成就更有意义的人生。”

据悉，今年入学清华的研究生新生共9000余人，其中79%的人第一次走进清华园开启学习生活；男女比约为二比一，包含来自106个国家的1024名国际学生。

邱勇说，据统计，过去10年，清华大学毕业生出国（境）深造占比约14.2%，其中超过65%的毕业生到世界排名前50位大学深造。清华校友总会的“清华人”小程序注册信息显示，截至2021年4月，2002至2011级出国（境）清华校友中已有超半数回国工作，且这一比例还在持续扩大中。

另外，过去10年，清华毕业生总体充分就业，毕业生赴重点单位就业率连续十年超过80%，研究生毕业生中约八成选择在国内就业。过去10年间，清华毕业生赴制造、能源行业就业超过3700人，赴基层公共部门就业近2500人。近年来，博士生学术单位就业率连续超过50%。2021年，毕业生赴中部、西部、东北就业占比约16%。