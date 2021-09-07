荆州市委书记谈关公像搬迁：每块铜片都是耳光

1.7亿元（人民币，下同，0.35亿新元）建成、1.55亿搬走，湖北省荆州市巨型关公雕像因为违建正在搬移。荆州市委书记吴锦表示，“说实话，我觉得雕像的每一块铜片，都是抽向我们一记响亮的耳光。”

据澎湃新闻报道，吴锦8月24日在全市“思想破冰引领发展突围”的工作会议上，提起关公铜像搬迁”一事。

吴锦指出，有的干部只揽权不揽责，遇事先从“免责甩锅”出发。属地责任被滥用，成为推卸责任的借口，工作“互为前置”造成过程损耗。项目建设过程中，相关单位缺乏主人翁的责任感，不去争取相关政策，进行点状调整，不严格把关、听之任之，最终造成现在我们都不想看到的最差选项。

公开资料显示，荆州关公义园于2014年开始动工，2016年6月开园。这座净高48米、重1200余吨的巨型关公雕像成为景区最大亮点。雕像下方是一栋两层建筑，名为关公文化展示中心。然后建成后才发现，雕像所在的区位建筑物最高限高24米，该雕像建设违反了《荆州历史文化名城保护规划》有关规定，属“未经规划许可”，系“违法建设”。如今根据当地整改规划，雕像将被迁址到荆州市西北城郊的点将台。

《中国纪检监察报》曾发表评论文章批评说，党中央三令五申，严禁搞形象工程、面子工程。但现实中，仍有一些地方为了追求所谓政绩，不切实际、瞎拍脑袋，打擦边球，甚至不惜违纪违法，破坏当地民俗民风，破坏历史风貌和文脉，项目建设盲目追求“大”“最”“全”。

据海报新闻客户端报道，记者9月4日来到荆州巨型关公像所在的关公义园，只见景区已经关闭，隔着挡板能远远望到正在拆解的关公圣像。

通过无人机拍摄的现场视频可以看到，关公像前架着几十米高的吊臂，雕像已经拆解到肩部，露出了头部和肩膀的骨架。拆下的铜片则被整齐地摆放在雕像前方的广场上。

