中国评分网站豆瓣暂停回复功能

中国知名评分网站豆瓣昨起暂停回复功能，网页显示“因技术原因暂停”，并将于七天后恢复。

综合多家中国媒体报道，豆瓣网站无论从电脑端还是手机应用端都无法进行评论和回复，“豆瓣暂停回复功能”也冲上微博热搜，阅读次数达8400万，讨论2.2万。

根据《新京报》贝壳财经报道，豆瓣相关负责人回应称，因为技术原因豆瓣暂时关停回复功能七天。

豆瓣网页的提示显示： “因技术原因暂停回复功能，9月13日恢复” 。

不过，豆瓣官方账号“豆嬷嬷”并未对此事进行通报或回应，最新贴文停留在9月3日《关于进一步加强“饭圈”乱象治理专项行动的处罚公告》。

对于豆瓣暂停回复功能，有网民认为整改得好，批评娱乐八卦组“乌烟瘴气，早就该处理了”； 但也有网民表示，豆瓣不止有八卦小组，还有很多有意思的生活分享小组，暂停回复功能，莫不是要回到“版聊”年代 ？

除“回复”功能，豆瓣多个娱乐小组组名近日也显示为“未命名”，据报道，此次小组改名是为了响应“清朗‘饭圈’乱象整治”专项行动。相关要求表明，小组新名称将不能再含有“吃瓜”、“爆料”、“拉踩”等诱导集中八卦爆料、拉踩引战等内容。

据了解，豆瓣原本是一个评论（书评、影评、乐评）网站，但在近年逐渐成为娱乐内容的重要“讨论社区”，豆瓣各“吃瓜”小组渐渐成为八卦爆料、拉踩引战的重灾区，也是不少大规模网络舆论事件的最初发源地。

中央网信办上月27日发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》后，豆瓣官方上周五（3日）发布加强“饭圈”乱象治理处罚公告，删除违规和不良信息22238条；禁言滥用产品功能、恶意投诉账号共990个；停用转发、收藏、分区功能问题小组26个；关停问题小组4个，解散问题小组2个；删除178个含有“爆料”“吃瓜”“拉踩”等违规内容的小组名称。