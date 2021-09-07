华大产前基因测试据报与中国军方有关联 五国监管机构审视

五个国家的卫生监管机构正在检视一个收集女性和胎儿DNA用于研究的产前筛查测试；一些推广该产品的医生和销售该产品的诊所表示，他们不知道生产该产品的公司也在与中国军方进行研究。

据路透社报道，这项产前检测是由总部位于深圳的华大基因以“NIFTY”品牌名称生产与行销，在至少52个国家进行销售。用来筛查唐氏综合症和其他80多种遗传病，全球已有840万名妇女使用了这项产品。

监管机构在回应路透社的一篇报道时提出的担忧，突显出当基因数据从一个国家传送到另一个国家时，监管面临的挑战。

加拿大的隐私权专员说，路透社该报道提出了有关“高度敏感”信息的重要问题，加拿大监管机构正在调查此事。欧洲方面，斯洛文尼亚和德国监管机构则称，基于欧盟数据保护规定，正在审视这个产前筛查测试。

路透社7月报道，有超过12项科学研究--其中包括临床试验--显示华大与中国解放军的一些医院合作开发和改进这项产前测试。华大利用孕妇的基因数据用于研究人口特征，它还与解放军在其他研究领域进行合作。

华大拒绝接受任何有关它与军方合作研发NIFTY测试的说法，并表示与军方医院合作并不等同于跟军方一起研发该测试产品。华大表示，该公司与数以千计的医疗机构合作，而中国的其它产前测试供应商也与军方医院合作，世界上许多企业也与军方合作。

华大表示，公司非常看重数据隐私，遵守适用的法律和法规，其NIFTY仅有5%受试者是海外妇女。

中国以外的妇女签署的同意书中，要求允许将她们的血样和基因数据送出国交给华大用于研究。在该项产前测试网站上的隐私政策指出，在中国可以因国家安全目的共享数据。但华大基因表示从未被要求这么做。

德国、澳大利亚、爱沙尼亚和加拿大的监管机构呼吁华大在使用女性基因数据方面要有透明度。他们并表示，即使数据被送到国外，华大在当地的供应商也要负责确保数据的隐私。欧洲数据保护监督机构称正在关注这一情况。