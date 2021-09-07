范冰冰等劣迹艺人直播带货被官媒点名

针对中宣部印发相关通知要求加大对违法失德艺人的惩处力度，禁止劣迹艺人转移阵地复出，中国官媒《法治日报》今天引述多名专家称，明星艺人是公众人物，有很强的公共属性，需要以德艺双馨的标准进行约束，对违法失德艺人应当严格限制其重返舞台和各类网络平台。同时也应明确和细化标准，依法界定劣迹艺人，并根据其违法失德的程度明确“封杀”的时间和范围，平衡和维护公共利益。

这篇以《劣迹艺人不让演戏就能直播带货吗》为题的报道指出，近期有吴亦凡、张哲瀚等多位艺人被列入劣迹艺人，被行业实行“封杀”；同时，之前一些违法失德艺人如范冰冰、黄海波等正通过各种途径回归大众视野，有的通过网络平台直播带货，依然赚得盆满钵满。

报道引述中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出，明星艺人受到舆论高度关注，其言行对公众有很大的影响力，甚至会引起年轻人效仿，因此对其要求不能等同于普通群众，对其社会责任和道德层面应当有更高的要求。

北京市盈科律师事务所律师杨敏则说：“之所以成为劣迹艺人，是因为其触犯道德底线乃至违法犯罪，如果让劣迹艺人再次引流、流量变现，会导致一些低龄粉丝树立错误的价值观和消费理念，因此必须严惩劣迹艺人。”

中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为，明星作为公众人物往往名利双收，具有巨大社会影响力，因此更应谨言慎行，比普通群众应该更加遵纪守法，有更高的道德标准，这是他们曝光于聚光灯下必须要付出的“代价”。

报道说，两年前被依法征收超8亿元（人民币，下同，1.66亿新元）补缴税款及罚款的范冰冰，当下经常出席一些时尚活动、登上时尚杂志，其微博粉丝6400万、小红书粉丝1238万、抖音粉丝669万，还推出了自己的面膜品牌并在网上售卖。2019年10月在一场直播带货中与某网红一起出镜，几分钟就拿下超千万元销售额。

此外，曾因嫖娼被收容教育六个月的黄海波，目前正通过拥有169万粉丝的抖音账号发布短视频教授表演技巧，并带有话题“黄海波表演研习社”。在他的抖音评论中，有网友呼吁“快回来拍戏”，称“只是犯了点男人的小错误，还是期待你的作品”。

报道指出，无论范冰冰、黄海波，或柯震东、罗志祥，对于这些违法失德艺人“重出江湖”，网友们的争论很大，一方坚持已经付出了代价、应当给予改过自新的机会；另一方则认为必须坚决抵制、一封到底。

报道说，在互联网快速发展的当下，艺人已不再完全借助于传统影视平台发展，更多是依靠网络平台及网络流量。而对违法失德艺人的惩处，应不应该拓展、延伸至网络平台？多名受访专家持肯定态度。他们认为，让劣迹艺人活跃在网络平台上，容易让公众认为对劣迹艺人惩处不到位，艺人违法失德却依旧过得潇洒，这会给社会带来一定的负面价值取向。

就网络平台方而言，对使用网络平台的劣迹艺人又应当负怎样的监管责任呢？报道称，部分平台拒绝对此作出回应；也有平台表示，对劣迹艺人的定性和处理，是严格按照网信办等有关部门要求来做的，平台没有独立的举措和判断。

在多家网络平台查询其发布作品的审核规则中没有直接针对劣迹艺人的内容，但提出要构建和谐、法治、健康的网络环境。中国国家一级导演、中国电视剧导演委员会常务理事兼副秘书长车径行认为，一些网络平台对于劣迹艺人的出现负有不可推卸的责任，网络平台决不能唯收视率、点击率论，只注重经济效益而忽视作为公共媒体的社会责任。“有的网络平台对流量至上、畸形审美、‘饭圈’乱象、‘耽改’之风等视而不见，甚至推波助澜，应当加强整治。”

车径行还说，坚决不能让劣迹艺人重返舞台、网络平台，对于严重失德艺人永不再用，否则他们一方面是反面教材，另一方面又拥有大量粉丝靠平台赚钱，会误导青少年。

不过，也有受访专家提醒，不能将所有有负面新闻的明星艺人“一棍子打死”。

“即便是违反公序良俗和道德要求的艺人，也应区分严重恶劣社会影响和轻度社会影响，有些是可以消弭或者弥补回来的，可以给予其悔过自新的机会。”中国政法大学文化娱乐法中心主任、北京市影视娱乐法学会常务副会长刘承韪说。

他提出，这背后的关键是必须首先界定何为劣迹，是指违法犯罪还是违反行业规范，或是违反公序良俗；其次根据厘定的性质、层级对艺人及复出进行相关限制。

郑宁也认为，要根据艺人违法失德行为的情节和性质，依法、合比例、程序正当地确定限制艺人从业的时间、范围。“艺人如果存在严重违法犯罪行为，进行限制是必要的；但对于失德艺人，是否应该限制、如何限制仍有待讨论。”

今年3月1日起实行的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》规定：根据演艺人员违反从业规范情节轻重及危害程度，分别实施1年、3年、5年和永久等不同程度的行业联合抵制。受到联合抵制的演艺人员需要继续从事演出活动的，本人或者其所属单位应当在联合抵制期限届满前3个月内向道德建设委员会提出申请，经道德建设委员会综合评议后，给予是否同意复出的意见。

“平台对劣迹艺人进行限制时，可以参考上述规定对其复出层级进行划分。如果有些艺人的违法犯罪行为特别严重，就应对其终身禁演禁出镜；如果他们的行为并没有那么严重，可以对其复出期限作出限制，只要改过自新仍然有复出的可能。”刘承韪说。

报道也提到，现在存在一些劣迹艺人家属遭围攻的现象，对此朱巍提醒说：“法律从来没有‘家族连坐制度’，但若艺人家属打着艺人的旗号干违法的事情，艺人充当‘白手套’佯装不知情，就可能涉及共犯问题。”

据此前报道，中国国家广电总局去年11月就曾下令禁止“违法失德艺人”通过直播复出后，《人民日报海外版》旗下微信公众号“侠客岛”点名范冰冰和柯震东等“劣迹艺人”，表示必须封杀他们通过直播复出。