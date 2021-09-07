林郑：211名区议员分批宣誓 若宣誓无效将丧失资格

香港特首林郑月娥说，本周五（10日）起分批为211名区议员进行宣誓。她并强调，没有依法宣誓的区议员，将即时丧失担任该公职资格。

林郑今早出席行政会议前召开记者会。根据港府官方网站发布的文字记载，林郑表示，按照香港立法会今年5月刊宪生效的条例，宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区是担任公职人员的必然条件。

林郑指出，这条例也列出了哪一些行为属于正面清单和负面清单，甚至包括怎样才算是“庄重地”、“真诚地”宣誓，

林郑说，民政事务局局长徐英伟已被她委任为监誓人。她并强调，宣誓是具法律约束力的，如果宣誓人作出虚假宣誓，或在宣誓之后从事违反誓言的行为，须依法承担法律责任。

她进一步说，没有依法宣誓的区议员，将即时丧失担任该公职资格。

林郑表示，区议会本来有479名议员，截至9月4日，共有260名区议员已自动辞职；另外八人，则是因被拘禁或离港等理由被DQ（取消议员资格）。目前剩余211名区议员须宣誓。

随后林郑说，收到宣誓仪式邀请函的区议员，如果拒绝出席，即等于丧失区议员的资格。

林郑强调，为确保所有宣誓人都是“真诚”、“庄重”地进行宣誓，宣誓仪式要安排妥当，包括他们须要逐一在中国国旗和特区区旗前宣读誓言和遵守宣誓仪式及场合的相关规定。

林郑提到，自己看过徐英伟打算发出的信件，而且当中的内容十分详细，包括衣着等各方面细节。为此，她相信区议员清楚知道宣誓仪式的安排，“不要到发生争拗时才说他们不知道怎样才算是‘庄重’和‘严肃’地进行宣誓。”

林郑指出，区议员在宣誓完毕后，当局不会即时公布该项宣誓是否有效。她说：“我们会尽快在宣誓仪式后通知宣誓有效的区议员，他已经进行了有效的宣誓，可以继续担任特区的区议员。”

至于那些有怀疑的宣誓，不能完全信纳是“效忠”和“拥护”的，林郑则表示，会给予机会让相关区议员作出申述，然后再由监誓人作出判断。她还说，监誓人有需要时，也可征求进一步法律意见来支持他的最终决定。“最终的决定如果是宣誓无效，当然是即时丧失他的区议员资格。”

香港议员曾在宣誓时表达港独意识或做出辱华言行，而引发轩然大波。2016年10月，香港青年新政成员梁颂恒及游蕙祯用英文宣誓时，将“中国”（China）读成“支那”（Shee-na）。游蕙祯还被指将“共和国”发音读成粗口（People’s RefXXking of Shee-na）。

此外，游蕙祯当时在立法会宣誓现场，也举出一幅“Hong Kong is not China”（香港不是中国）的标语。他们两人最后因此被取消立法会议员资格。

今年7月，有港媒报道称，港府正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”，决定四类行为涉违反负面清单所列条文，包括曾在议员办事处内展示“光复香港、时代革命”标语，涉提倡“港独”等。

依据这一“负面清单”，当局已圈定了约250名相关区议员，除去已请辞的40余人，还有逾200人面临被DQ的可能。如果区议员被DQ，港府可能向他们追讨偿还自去年初上任至今的所有薪酬及津贴，每人涉及金额逾百万港元（逾17万新元）。坊间有传闻称，若区议员在宣誓前辞职，可免被追讨。

徐英伟今天说，区议员的薪酬安排根据酬津指引处理，如丧失区议员资格，会即日起停止发放酬金、津贴及开支偿还款项。

徐英伟强调，如果宣誓人当天故意明显拒绝作出誓言，会按照条例考虑是否取消其区议员资格。

香港反修例抗争于2019年6月爆发后，许多区议员参与其中；在同年底的区议会选举中，支持反修例的泛民政党破天荒赢得逾85%民选议席。

泛民政党胜出区议会选举后，立即把原本是商议社区民生大小事务的区议会当成发表政见的舞台，除了以该平台宣扬反政府主张，还利用区议会资源组织、发动街头运动，令区议会长期以来侧重民生事务的角色褪色。

随后，港府把宣誓拥护基本法的要求延伸至全体公务员和区议员。