中国推进职称制度改革：破除唯学历、资历、论文倾向

中国人力资源和社会保障部、教育部近日印发《关于深化实验技术人才职称制度改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确举措，部署推进实验技术人才职称制度改革工作。其中包括，破除唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项、唯项目倾向，着重考察实验技术人才对所在单位人才培养、科学研究、实验安全、技术开发或学科专业发展等方面做出的贡献和支撑作用。

根据中国教育部网站公布的《指导意见》明确，健全制度体系，实验技术人才职称设初级、中级、高级，初级分设员级和助理级，高级分设副高级和正高级。《意见》提出完善评价标准，把思想品德和职业道德放在实验技术人才职称评价的首位，破除唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项、唯项目倾向，着重考察实验技术人才对所在单位人才培养、科学研究、实验安全、技术开发或学科专业发展等方面做出的贡献和支撑作用。

《意见》还提出创新评价机制，进一步完善以同行专家评审为基础的业内评价机制，灵活采用多种评价方式，探索代表性成果评价，注重代表性成果的质量、贡献和影响力。将职称评审权下放至符合条件的高校、科研机构等不同类型用人单位，发挥用人单位在职称评审中的主体作用。建立职称评审绿色通道，鼓励实验技术人才潜心研究，做出突出贡献。加强职称评审监管，完善评审专家遴选机制，明确评审专家责任，实行政策公开、标准公开、程序公开、结果公开，加强对职称评审全过程的监督管理，强化自我约束和外部监督，突出评审公正性。

《指导意见》强调，实验技术人才职称制度改革是加强实验技术人才队伍建设的重要举措，各地区、各部门要充分认识改革的重要性，加强领导，周密部署，为实验技术人才职称制度改革创造良好条件，确保改革平稳有序推进。