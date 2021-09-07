云南两网红直播“约架”被警方警告

云南两名网红主播“云南达摩”和“云小海”近日在快手APP上直播时因语言纠纷在线约架，被当地公安给予警告处罚，并对云南达摩传媒文化有限公司相关人员进行批评教育。

根据人民日报客户端消息，当地公安调查通报，网名为“云南达摩”的24岁嫌疑人陈某某和网名为“云小海”的27岁嫌疑人严某均系云南达摩传媒文化有限公司艺人。二人上月21日为博取眼球、吸粉引流，在直播过程中，故意编造双方紧张对立的情绪以及陈某某上门找严某打架的假象，误导、吸引大批网友围观，甚至有网友到线下围观。通报指出，其行为违背社会主流价值观，扰乱社会公共秩序，影响青少年健康成长。

通报称，公安机关介入调查后，陈某某、严某积极配合公安机关调查取证，深刻认识到自身行为的违法性和严重后果，并公开向社会公众道歉。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，公安机关依法对陈某某、严某予以警告处罚，对云南达摩传媒文化有限公司相关人员进行批评教育。

昆明警方表示，感谢广大网友积极举报互联网违法和不良信息。网络空间并非法外之地，网民在网上发布信息应当遵守法律法规。对于利用网络恶意炒作，发布不当言论，编造、散步谣言等扰乱社会秩序的违法行为，公安机关将坚决依法查处。同时希望社会各方继续监督，及时发现并举报互联网违法违规有害信息问题线索，共同维护清朗网络空间。