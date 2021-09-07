阿里巴巴性侵丑闻后 中国公司加强反性骚扰政策

阿里巴巴的性侵丑闻引发了网上对职场文化的热议，这一事件正在促使其他一些中国公司正视或制定自己的防性骚扰政策。

《华尔街日报》昨天在一篇报道中称，在8月初阿里巴巴上述性侵指控曝出后，上海在线旅行服务平台运营商携程集团称，公司通过了反性骚扰行为准则。

根据《华尔街日报》看到的一份内部邮件，视频流媒体公司爱奇艺更新了自己的行为准则，明确反对性骚扰。另据报道，微博母公司新浪公司员工手册上也加入了类似反性骚扰举措。

拼多多、小米集团和腾讯音乐娱乐集团等企业的一些员工则表示，他们最近接到了管理人员有关反性骚扰规定的提醒。

同时，多家咨询机构表示，已回复了来自中国公司的大量询问，这些公司都寻求反性骚扰培训及企业政策方面的帮助。

在阿里巴巴一名女员工指控一名同事性侵并声称其他管理人员对她的投诉处理不当后，阿里巴巴公布了一些防止骚扰的措施，比如零容忍政策和定期组织反性骚扰培训。受到指控的那名员工已被解雇，两名管理人员已辞职。

这家电商巨头表示，正在将积极的职场措施机制化，包括组建一个团队专门负责调查和根除员工报告的工作场所不当行为。

前述阿里巴巴女员工在这些指控中称，她在一次出差时被强行灌酒，之后遭到她的上司和一名客户侵犯。这些指控在社交媒体上迅速传播，引发了公众的猛烈抨击。据报道，这些指控凸显出，许多遭遇性骚扰的员工缺乏司法追索权，就算在中国最大最知名的公司也是如此。

总部位于上海的组织Ladies Who Tech旨在促进中国科技行业的性别多元化。《华尔街日报》引述该组织联合创始人Jill Tang说，阿里巴巴的性侵丑闻绝对是一个警钟。她说，这引发了大量讨论，让很多公司意识到自身甚至没有处理这类投诉的基本配置。

中国反职场性骚扰的法律相对并不成熟。今年年初生效的中国新民法典中有一条规定，公司和其他工作场所应采取合理措施防止性骚扰。

不过，耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心的高级研究员Darius Longarino称，针对不遵守规定的公司，该法规缺乏具体处罚措施，这可能会对这种政策的广泛采纳和执行构成挑战。《华尔街日报》引述他说：“关于雇主对性骚扰问题的责任，该法规是相当模糊的，因此也是薄弱的。”