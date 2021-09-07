杭州法拍房纳入限购 亿万豪宅流拍

中国杭州法拍房纳入限购后，豪宅法拍已经凉凉。一套名为“杭松居”的中式别墅园子流拍，其被称为杭州史上最贵法拍房”。

据第一财经报道，由于业主涉民事案件未及时履行法律义务，被法院强制执行1.06亿元（人民币，下同，0.22亿新元）标的，因此“杭松居”被放上了阿里法拍的货架。它市场价约1.65亿，起拍价1.155亿元，保证金为1000万元，增价幅度为10万元。而且，因它有两本产权证书的特殊属性，拍下这套园子需要消耗两张杭州房票。

法拍9月7日上午10时结束，虽然有5.47万人次围观，结果仅有1人报名，无人出价，这套豪宅被宣告流拍，结果再次证明杭州豪宅法拍房市场于今年“3·3新政”后已经凉凉。

杭州当地一名房地产市场人士分析说：“过去在杭州法拍房市场上豪宅项目一直挺火热的，直到今年3月法拍房调控新政出台。”

今年3月3日，杭州发布楼市调控新政中，规定参与限购范围内住房司法拍卖的竞买人，须符合杭州住房限购政策，即法拍房正式被纳入限购范畴。目前杭州的限购政策是本地户籍最多拥有两套住房。

上述政策发布前，杭州市中心宜和雅园一套217.45平米的中式合院，曾以每平方米18.4万元的价格成交，明显高于市场挂牌价。不过政策发布后，法拍房市场立刻迎来拐点。

法院明确：“因标的物有两本产权证书的特殊性，故需两个购房资格，请竞买人明确购房资格后再参与竞拍。买受人如果在杭州无购房资格，将依法承担悔拍等法律后果。”