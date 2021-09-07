需求不振拖累中国铜进口量降至两年多低点

中国8月铜进口量同比下降41%，创2019年6月以来最低，因为价格高企和低迷的经济增长继续压制需求。

据路透社报道，中国海关周二公布的数据显示，8月未锻造铜和铜制品的进口量为39万4017吨，比7月下降7%，为连续第五个月下降。中国是世界上最大的铜消费国。

Marex Spectron的大宗商品经纪人斯塔布伦（Anna Stablum）说：“中国客户不愿意以这种价格购买铜。我们看到了低于每吨9000美元的买盘，但任何高于该水平的价格似乎都相当昂贵。”

伦敦期铜价格一年内上涨超过一倍，在5月创下每吨10747.50美元（14428.2新元）的历史高点，之后铜价在每吨9000至10000美元之间波动，受到中国需求疲软及收回刺激措施的疑虑打压。

数据显示，自去年10月以来，除3月外，中国的铜进口量每个月都在下降，此前在2020年中期，中国经济从新冠疫情中强劲反弹，进口强劲。与7月相比，8月工厂活动的增长速度有所放缓，不过作为消耗铜的主要行业，建筑业增速为3月以来最快。

中国海关介绍，8月份铜精矿(或部分加工的铜矿)进口量为189万吨。这是自5月以来的最高水平，同比增长19%，比7月的188.7万吨增长0.2%。

海关表示，8月份未锻造铝和铝制品的出口量为490286吨，创下自2020年3月以来的最高水平，同比增长24%，比7月增长4.5%。