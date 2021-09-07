分析：主权财富基金对投资中国热情不减

主权财富基金对中国的热情不减，尽管监管机构采取了一系列的打击措施，他们仍然规划了独立的投资策略、对创业投资和房地产投入大量资金。

据路透社报道，最近几周，监管机构对从游戏到教育等行业采取了一系列措施，中国的投资人受到打击。

主权财富基金也受到冲击，但考虑到他们的长期投资前景，预计不会撤出对未来数年中国将提供全球增长动力的押注。

“主权财富基金这类长期投资者，不会在一夜之间将全球第二大经济体的投资配置降至零”，曾担任中国投资有限责任公司董事总经理的马文彦表示。“他们的战略资产配置不会这么短视。”中国投资有限责任公司是中国自己的主权财富基金。

全球最大的主权财富基金--挪威主权财富基金对中国和香港的投资占其投资总额的4.5%。

据报道，新加坡淡马锡控股6月购买了滴滴出行3300万的美国存托凭证（ADR），之后不久中国监管机构宣布对滴滴进行调查。据彭博社上周报道，北京市正在考虑将滴滴出行纳入国家控制范围，并提议由国企投资于这家网约车公司。

北京市政府昨天通过传真回复路透社称，这项消息不属实。

eVestment数据显示，第二季主权基金从第三方资产管理公司管理的在岸A股股票投资策略中赎回23.5亿美元，表明了最近的谨慎情绪。

但这可能只是暂时的。道富环球投资管理（SSgA）的政策研究主管Elliot Hentov表示，几支主权基金正考虑在股票和固定收益方面建立对中国的单独敞口。

他说：“与其他新兴市场相比，中国政策目前处于非周期性状态，鉴于此，当局的监管举措加速了这些考量。”

路透社称，中国股市应在全球股票投资组合中占更大比重--一旦A股得到充分体现，在MSCI明晟新兴市场指数中占到的权重有可能高达50%。

下月中国将被纳入富时世界国债指数，有望使其吸引约1300亿美元的资金流入。

与其他投资者一样，主权基金已经习惯中国的政治风险，近年来中美之间的冲突给股市带来压力。

同样，环境、社会和治理问题也削弱了市场信心。景顺（Invesco）最近一项调查凸显出，45%的主权基金认为缺乏ESG数据对投资构成一项挑战。

景顺官方机构主管Rod Ringrow表示：“我们认为，这（监管行动）对投资中国的主权基金可能是积极的。”

Global SWF的数据显示，今年迄今，主权财富基金完成了26笔交易，价值28亿美元，相比之下，2020年全年完成了28笔交易，价值49亿美元。

PitchBook的数据显示，今年迄今为止，基金在中国大陆和香港参与了创纪录的25笔风险投资交易。

世邦魏理仕（CBRE）称，主权财富基金参与的房产交易量已经增长了三倍多，从2019年的30亿元增至2020年的106亿元人民币。

路透社引述世邦魏理仕资本市场亚太区主管Greg Hyland说：“我们预计，更多主权财富基金将增加对中国的配置，对中国中长期经济增长趋势如持续城镇化和消费增长等具有信心。”