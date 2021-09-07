“北上深广杭”稳居中国数字经济一线城市

赛迪顾问数字经济产业研究中心9月6日发布《2021中国数字经济城市发展白皮书》，“北上深广杭”五大城市稳居数字经济一线，数字经济发展水平遥遥领先。江苏成为除直辖市外唯一的全部城市入围百强榜单的省份。

据澎湃新闻报道，白皮书全面考量数字基础设施、数字经济产业、数字化治理及数据价值化四项一级指标、16项二级指标，对全国各地级行政区及四个直辖市（暂未涵盖中国港、澳、台地区）的数字经济发展水平、潜力和特点进行评估分析，形成“2021数字经济城市发展百强榜”，并划分为数字经济四大线级。

2021数字经济城市发展百强榜中，北京、上海、深圳、广州、杭州排名前五，稳居数字经济一线。成都、南京、天津、苏州、重庆、武汉、长沙、郑州、合肥、宁波、西安、青岛、济南13地均上榜数字经济新一线城市，数字经济发展驶入快车道，追赶势头强劲。

数字经济二线城市发展成效显现，上榜城市包括无锡、东莞、厦门、福州、贵阳、南昌、温州、大连、沈阳、昆明、南通、常州、哈尔滨、嘉兴、潍坊等。能否找到突破点并取得发展实效，成为这些数字经济二线城市跃升的关键。

整体来看，城市数字经济发展水平每进入一个新的梯队，向上跨越的难度也随之增大。百强城市六成集中于数字经济三线，仍需稳步提升。

值得注意的是，江苏成为除直辖市外唯一的中国全部城市入围的省份，且数字经济二线及以上水平城市数量最多，整体数字经济发展水平较高且最为均衡。山东省数字经济百强城市共13个，在数量上与江苏省并列第一，未来应加大对省内领先城市的扶持，助力领先城市实现跨越发展。

此外，将百强城市的数字产业化、产业数字化发展水平与全国平均水平进行比较，可以分为均衡型、数字牵引型、融合提升型、潜力型四大类型。

其中，北京、上海、深圳等22个城市属于均衡型，数字产业化和产业数字化都高于全国平均水平，数字经济产业发展最为充分；青岛、贵阳、东莞等八个城市属于数字牵引型，数字产业化优势显著，数字经济发展动能强劲；泉州、佛山、温州等八个城市为融合提升型，传统产业数字化转型进程推进较快。

《白皮书》提到，整体来看，在中国百强城市中，仅有15个城市的数字产业化发展水平高于产业数字化，数字产业化作为数字经济产业发展的先导力量，决定了产业数字化转型过程中技术、产品、服务的供给能力和水平，需要给予更多的投入和关注。

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