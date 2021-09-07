波兰外长称台湾是中国一部分 台外交部：政策方向并无改变

针对波兰政府捐赠台湾40万剂阿斯利康疫苗，其外长拉乌（Zbigniew Rau）昨天却表示，波兰不承认台湾独立，台湾是中国的一部分，台湾外交部今天回应说，拉乌的发言主要是针对欧盟各国开始检视与中国大陆的关系，所以应记者发问而重申波兰政府对于两岸关系的一贯立场，其政策方向并无改变。

根据联合新闻网报道，台湾外交部说，拉乌上述言论是在访问立陶宛时就欧盟各国开始检视与中国大陆的关系作出的回应。他在联合记者会上同时也谴责中国大陆对立陶宛的施压，指中国大陆的胁迫手段并不适当，对于17+1机制成立九年多来的成果，也并不满意，尤其是与大陆的贸易问题并没有获得解决。

台湾外交部表示，台湾与波兰是民主自由阵营的坚实合作伙伴，双方迄今已签署总计22项协定，包括今年2月才刚生效，也是欧洲国家首例的刑事司法合作协定，另外也针对各大领域建立双边政府定期咨商机制，关系十分强健，并持续深化中。

台湾外交部说，波兰是台湾在中东欧地区的重要伙伴，自疫情发生以来，共同体认防疫无边界的重要性，所以互相帮助，共同创造国际社会良善循环。对于波兰捐赠包括台湾、越南及澳大利亚疫苗所展现的团结力量及人道关怀，台湾身为国际民主社群的一员十分感谢。

外交部还说，将持续向国际社会强调，台湾主权属于台湾2350万人民，也只有台湾的人民有权决定自己的未来，且台湾活跃参与并积极贡献国际社会，这是不容否认的事实。

外交部表示，政府将持续努力让国际社会看见并重视台湾存在的战略意涵及价值，未来也会以更富创意的方式扩大台湾的国际参与，与民主阵营的伙伴携手合作，强化巩固民主阵营更具韧性及永续关怀的供应链体系，提升互惠互利的双边及多边的实质伙伴关系。

综合俄罗斯卫星通讯社、《立陶宛晨报》和15MIN新闻网站昨天报道，波兰外长拉乌在立陶宛受访时表示，波兰不承认台湾独立，台湾是中国的一部分。波兰也不打算在台湾问题上效仿立陶宛。