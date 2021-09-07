云南1000亩大象专属“食堂”即将营业

云南省景洪市8月下旬组织相关专家对亚洲象食物源基地建设项目进行实地考察初验，总面积1000亩的大象专属“食堂”即将“营业”。

据人民日报客户端报道，景洪市林草局党组成员、市管护局副局长查伟介绍，景洪市亚洲象食物源基地建设项目于2020年12月启动建设，于2021年5月建设完成，改造和建立亚洲象食物源补给区1000亩，其中，种植粽叶芦340亩7.3万丛，芭蕉330亩3.8万株。

查伟说，项目建成后，通过对食物源基地内食物的取食，可以很大程度上减少亚洲象进村觅食的行为及对周边群众农作物造成的破坏。

亚洲象是亚洲最大的陆生野生动物，被世界自然保护联盟(IUCN)评估为濒危物种，在中国仅分布于云南省南部与缅甸、老挝相邻的边境地区，是国家一级保护动物。亚洲象种群数量逐年增加，但保护区内栖息地质量下降，迫使亚洲象逐步向外扩散。同时，由于社区人口增加以及生产生活方式的改变，人象活动重叠区明显增加，人象冲突屡屡发生。

“通过建设亚洲象食物源基地，可以吸引众多的野生亚洲象在食物源补给区基地里活动，使亚洲象较长时间停留在基地，不必因为寻找食物而进入当地群众的生活生产区域里，缓解因亚洲象外出而引起的人象冲突。”查伟说，“我们发现，只要森林能够提供给亚洲象足够的食物和栖息地，亚洲象就会返回森林，拥有天然的家。”