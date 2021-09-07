养子被影射耍特权 谢长廷：共产党的钱不要拿

化名“条子鸽”的退休警员，早前在社交媒体上疑似影射台湾驻日代表谢长廷的养子耍特权，被许多台媒转载报道；谢长廷昨天就此回应：“共产党的钱不要拿。”

自称退休警察的“条子鸽”，上周六（4日）在面簿发文称，自己曾拦查过一名开着名车闯红灯的男子，不料却被对方呛：“你知道我爸是谁吗？”随后，他还因此被警局长官处以二支申诫。

“条子鸽”最后在贴文写道：“不知远在日本的谢先生，是否收到我深深地思念。”综合中央社、《自由时报》、网媒“新头壳”等台媒报道，“条子鸽”这句话疑似暗指闯红灯的男子，是时任台湾行政院长谢长廷的养子谢维洲（现名张维洲）。

谢长廷昨天在面簿回应，只要“条子鸽”提出这件事的证据，他愿意代张维洲下跪道歉，但如果“条子鸽”提不出证据，就应该向社会道歉。

谢长廷写道：“你只要提出证据，能证明你因为开维洲罚单而有人施压让你受申诫的事实，那么我愿意代维洲向你下跪道歉，并拍照给你将来选举使用，你如提不出证据也应该有道德勇气向台湾社会道歉，因为造谣中伤浪费社会资源，造成不良影响。”

谢长廷也在贴文中向“条子鸽”喊话，希望他受过申诫后低调反省改过，同时建议他不要拿共产党的钱，“你知道我在说什么，有事冲我来，请放维洲一条生路”。

此前，谢长廷受访时表示，自己目前所做的事不会得罪任何人，只会得罪共产党，因为共产党就是要分化台日，孤立台湾、反日包围；而自己在做的就是要破坏共产党这样的战略，要把台日一直拉在一起。