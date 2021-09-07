三星堆遗址再出土一件青铜神树

三星堆遗址三号祭祀坑近期出土一件青铜神树。该神树于今年三月被发现，提取工作耗时四个月，直到7月15日才被提取出土。

根据中新网报道，这棵青铜神树于今年三月在三号祭祀坑约中心位置露出一角，随着考古发掘的推进，神树树干和其上的太阳轮装饰物完全显露出来，树枝和花蕾等构件也在周围相继被发现。由于神树的树干和两根象牙紧贴在一起，象牙又和坑内其他文物叠压着，提取工作较为复杂，直到今年7月15日，才终于被提取出土。

据了解，1986 年，三星堆遗址二号祭祀坑出土的二号青铜神树由于损毁严重，修复专家花了十几年时间才将其修复成现在的样子，但它仍不完整，尤其是一些构件没能在当年发掘的祭祀坑里找到，人们对三星堆神树的认识陷于停顿。

三星堆遗址三号祭祀坑发掘负责人、上海大学文学院讲师徐斐宏介绍，就目前来说，三号祭祀坑里发现的这棵青铜神树已经是非常重要、非常精彩的发现。根据观察，这棵神树跟二号青铜神树，不论是形制还是体量方面，都有很高的相似性，甚至不能排除属于同一棵神树的可能性。“要是能拼在一起的话，就能说明很多学术问题，就是非常重要的一个发现了。”

徐斐宏透露，三号祭祀坑北面还有一棵小青铜神树，与 1986年出土于二号祭祀坑的三 号青铜神树有相似性。据了解，三号神树体量较小，依据目前的修复工作推测，其体量约为一米左右，但它的底座已经缺失，因此考古专家十分希望能在本轮发掘的 6 个祭祀坑中找到残件，进而增加人们对三星堆神树崇拜的更多认知。

