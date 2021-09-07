香港将允许大陆旅客免检疫入境

香港将允许来自中国大陆的旅客无需经过严格检疫流程入境。

综合港媒报道，香港特首林郑月娥今早说，将于下周三（15日）起推出“来港易”计划，允许大陆及澳门的非香港居民免检疫赴港，每天限额2000人。她并称，虽然透过“来港易”计划赴港的人士无需检疫，但他们需持有冠病病毒阴性检测结果。

据报道，早在今年4月，港府曾表示最快于5月中旬推出“来港易”计划，让符合资格人士赴港豁免14天检疫。不过，后来香港面对新一波疫情侵袭，迟迟未推出。

林郑也说，将于明天（8日）起全面恢复“回港易”计划，从大陆全境及澳门回港的香港居民可豁免检疫；但她指出，大陆目前有六个被列为疫情中高风险的地区，“回港易”计划不适用该六个地区。

据彭博社报道，整个疫情期间，通过对返港居民实施严格检疫安排、禁止游客入境、大规模检测及接触者追踪计划等手段，香港一直把新增确诊和死亡病例控制在低水平。直到最近，当地才开始允许一些国家的非香港居民入境，前提是他们接种了疫苗并进行了检疫。

但在让社会生活恢复常态方面，香港的表现落后于纽约、伦敦等其他金融中心。8月时，香港一度放宽入境检疫要求，但由于疫情形势恶化，短短几天后就又收紧检疫规定。香港上一次出现本地病例是在8月17日。