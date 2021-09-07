中国对外经贸大学一学生校内被快递车碾轧身亡

中国对外经济贸易大学一学生上周日（5日）上午在校园内被圆通快递运输货车撞倒碾轧，送医急救无效身亡。目前，肇事司机已被警方控制，事故原因仍在调查中。圆通速递相关负责人受访时对此事致歉，表示将积极配合警方调查，并加强快递车安全管理。

综合北京交通广播和中新网报道，对外经济贸易大学金融学研一学生张某某当天打着雨伞走过宿舍虹远楼东侧路上，被身后一辆正在倒车的圆通快递运输货车撞倒碾压，随后送医急救。据第一批赶到医院的家属张某某姨妈回忆，赶到的时候孩子已经没有意识了，大夫说时间太晚了，如果早一点就好了，到医院的时候瞳孔已经开始放大。其姨妈还透露，CT惨不忍睹，脾脏、肺脏全部烂了，气胸，多处骨折。

对外经济贸易大学昨天通过官方微博通报了上述事件。通报称， 校内当天上午8时45分发生一起交通事故，一女生被圆通快递货车倒车时碾轧，造成重伤。

学校保卫处于8时50分接到校园报警电话后，学校立即启动校园突发事件应急预案，保卫处老师和校园巡逻队员于8时53分赶到现场。校医院医生于8时55分赶到现场抢救。9时06分朝阳区东外大队交警车辆赶到现场。120救护车于9:08赶到现场，在进行初步救治后，学生被抬上救护车送至中日友好医院急诊抢救，学校于10:14电话通知学生家长。该生于当晚20时左右经抢救无效死亡，涉事司机已被控制。

涉事快递公司圆通方面今天表示，对于此次事件感到悲痛和自责，目前和北京公司成立了专门的负责小组，和加盟公司一起协助警方调查此次事件，积极配合后续的相关事宜。

对于这起事故，圆通速递品牌总监蒋泽受访时回应说，一般快递车是不会进校园的，这个也是备过案的，经校方的允许进去。“我们确实也是感到很抱歉，我们现在就积极配合警方调查，尽量抚慰家属的情绪，把这件事善后工作做好。下一步也会整体对交通法、行车安全做一个检查，做相关的培训，我们也是不想让这种事情再发生。”

