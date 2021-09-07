赵少康：按小粉红定义台湾每个人都是台独

针对台湾艺人被大陆网民指是台独的现象，台湾中广董事长赵少康今天呼吁大陆政府不能放任小粉红乱来，如果按照小粉红的定义，台湾每个人都是台独。

根据联合新闻网报道，国民党青年部上午邀战斗蓝发起人赵少康、国民党文传会副主委锺沛君、革命实践研究院院长罗智强、立委洪孟楷与多位青年代表出席“为战斗蓝青年点赞”记者会，希望发起社群活动，透过蓝营政治人物和社群领袖的按赞留言分享，快速帮国民党青年导入流量，强化蓝营的整体社群经营能力。

赵少康在会上表示，他鼓励年轻人参与明年的市议员选举，大家要拿出战斗精神，明年选举只要喊出“我是战斗蓝”，就一定会当选。

针对艺人被指是台独，赵少康呼吁大陆不能放任小粉红乱来，直言如果按照小粉红的定义，台湾每个人都是台独，并称要支持台湾自己的艺人。

据此前报道，台湾艺人徐熙娣（小S）在东京奥运期间因在社交媒体Instagram上发布为台湾“羽球一姐”戴资颖鼓舞的贴文中，将戴资颖称为“国手”，被中国大陆网民炮轰并抨击其是“台独”艺人。小S在大陆代言的多个品牌随后也火速解除合作关系。

此外，有大陆网民扒出台湾演员张钧甯的硕士毕业论文，题目为《我国演艺人员经济管理之法制问题》，将台湾划分为国家范畴，末尾处的日期格式出现“中华民国”字样，认定其立场存在问题。

张钧甯的工作室随后发布声明强调，张钧甯无台独立场，也“一直坚定地认同自己的中国人身份”。