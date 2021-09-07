港支联会今赴警总递信 表明拒交资料

香港警务处国安处早前要求香港支联会最迟于今天（9月7日）提交成员及财务资料等，支联会核心成员下午到警察总部递交信件，并表明该会拒绝提供资料。

综合《明报》、网媒“香港01”、东网等报道，支联会副主席邹幸彤及常委梁锦威今天下午到湾仔警察总部递交信件，以回应国安处早前要求支联会提交资料及相关证明。

邹幸彤受访时强调，支联会并非“外国代理人”，同时她质疑，国安处违法要求公民社会组织交出不需递交的资料。

至于香港特首林郑月娥今早表示，任何人如果公开宣称不会依法行事，都不可自称为公民社会组织，梁锦威则回应，支联会30多年来风雨不改与香港人同行，支联会在公民社会的角色由香港市民决定。

支联会常委上月议决通过解散，尚待会员大会通过。其后香港警方国安处引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们于今天（7日）或之前向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

邹幸彤上周日（5日）在记者会上否认该会是“外国代理人”，并指香港警务处国安处没有提供任何理据或证据，也没有给予抗辩机会，因此拒绝向国安处提交资料。

邹幸彤说，“这是身为常委，对成员、支持者最起码的保护”。她也批评香港警方开坏先例，可以无限追溯期地要求交任何资料，也指警方让公民社会处于恐惧，并称该会不会助当局散播恐惧。

香港支联会于1989年成立，至今32年。除去年及今年被香港警方以疫情为由禁止，支联会此前每年都在维园举办烛光集会。支联会近月屡被香港建制派及官媒点名批评，中国全国侨联副主席卢文端早前撰文称，支联会只有“解散或取缔”两种选择。

