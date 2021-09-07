中国规定年底前完成学科类校外培训登记为非营利性机构

为落实“双减”政策，中国教育部近日会同民政部、市场监管总局印发通知，就将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作进行部署，其中明确，今年年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

根据中国教育部网站消息， 上述通知强调，全面规范校外培训行为以落实“双减”文件精神。坚持社会主义办学方向和教育公益属性，发展素质教育，保障教育公平，坚决防止侵害群众利益行为。坚持登记路径科学合理、高效便捷，明确部门职责分工，简化工作程序，加强统筹协调、部门联动。坚持依法依规、平稳有序，确保存量课程稳步消化、人员安置妥善合理、财物处置合理合法。

通知明确，对于现有面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，按照线下非营利性学科类培训机构、线下营利性学科类培训机构、线上学科类培训机构以及终止培训机构等不同情况，采取相应办法予以办理。

通知规定，今年年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

通知要求，各地要建立联合工作组，明确时间表、路线图，制定专项工作方案和工作流程，统筹协调推进面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构登记工作。要建立问责机制，对责任不落实、措施不到位的相关单位及责任人严肃问责，确保工作按期完成。

中国7月底出台的“双减”政策规定，要求坚持从严治理、全面规范，各地不得再审批新的、面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。各地要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，重新审批。未通过审批的，取消原有备案登记和经营许可证。