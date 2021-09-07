下午察：中国为何对几内亚政变明确表态？

西非小国几内亚当地时间9月5日发生军事政变。多个国际组织和国家先后谴责叛军首领武力夺权行为，而一向宣称不干涉他国内政的中国也罕见地明确表态反对夺权行为，并呼吁立刻释放被软禁的几内亚总统孔戴（Alpha Conde）。

有分析认为，中国此次反对政变的态度，一个主要原因是几内亚的铝土矿业与中国有着紧密的利益关系，而一向与中国友好的孔戴倒台后将给这种关系带来不确定性。

几内亚变天

据路透社报道，几内亚首都科纳克里市中心的总统府9月5日传出激烈的枪声。与此同时，许多士兵和军车在街道上巡逻。军方消息人士说，一些地区已被封锁，全副武装的士兵在总统府周围守卫。

几内亚特种部队的敦布亚（Mamady Doumbouya）中校随后在国家电视台发表声明，称其部队已掌握国家政权并扣押总统孔戴，几内亚政府被解散，陆地边界将关闭一周。

率领几内亚特种部队的敦布亚（Mamady Doumbouya）中校向支持者招手示意。（法新社）

敦布亚还宣布成立国家联合发展委员会“以实现政权的平稳过渡”。他宣称，国家的贫困和地方性腐败是促使其部队决定发动政变的原因。

特种部队在短短24小时内软禁总统、废除宪法、解散政府、关闭边境，引来非洲联盟、西非国家经济共同体、联合国、美国和法国等组织和国家先后谴责。

中国外交部发言人汪文斌昨天（6日）也在例行记者会上表态：“我们密切关注几内亚形势发展，注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态。中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统”。

值得注意的是，中国向来高举“不干涉他国内政”的大旗，但此次在几内亚政变问题上罕见地展现了明确反对的态度，甚至被一些境外媒体称为“强硬表态”，与北京之前对于他国政变的克制态度有别。

北京此前对他国政变的态度

回顾历史，2014年5月泰国军事政变，时任陆军司令巴育强行接管政府，中国外交部当时称：“望泰国各方保持克制，加强对话磋商。”

2017年津巴布韦总统被军方拘留，中国外交部当时表示“希望津巴布韦有关方面妥善处理好内部事务”。

2019年4月苏丹政变，北京还在强调一贯奉行不干涉内政的原则，“相信苏方有能力处理好自己内部事务”。

中国外交部上月面对阿富汗变天的回应也类似，发言人华春莹在8月16日的新闻发布会上说：“我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。”另一名发言人赵立坚在两天后则说：“中方希望阿国内各方通过对话协商解决分歧，避免发生新的战乱和人道主义灾难，推动阿局势实现平稳过渡。”

中国外交部发言人汪文斌昨天（6日）在例行记者会上说，中国反对几内亚发生的政变夺权，呼吁军队立即释放孔戴总统。（中国外交部官网）

由此可见，中国在以往这些他国发生政变后，通常保持了克制的态度，用“希望”“相信”“尊重”等词表达中立立场，选择不卷入其中的纷争。

几内亚这次政变，又有什么不同呢？

中国与几内亚的利益链条

几内亚是世界上第二大铝土矿生产国，其最大出口国是中国。分析认为，中国反对几内亚政变夺权的立场明确，主要原因是几内亚兵变导致全球铝供应链出现不确定性，中国铝行业因此面临供应链风险。

据彭博社报道，几内亚如今已成为重要的铝土矿生产国，几乎所有的出口都输送给了中国庞大的铝行业。而政变可能带来产业中断等不确定性，迫使铝价上涨。

几内亚是全球重要的铝土矿生产国，几乎所有的出口都输送给了中国庞大的铝行业。（互联网）

伦敦金属交易所铝价周一（6日）盘中一度上涨2%至每吨2782美元（3738新元），创2011年5月以来最高水平；上海期交所铝价周一一度大涨3.4%，创下2006年以来新高。

报道认为，铝土矿贸易高度集中，几内亚、澳大利亚和印尼占到中国采购量的99％。中国现在和澳大利亚关系遇冷，这意味着，如果几内亚的出口中断，那么中国立即可以找到的替代选择很少。

另据法新社报道，被叛军扣押的几内亚总统孔戴自2010年11月7日上台后，中国和几内亚之间的经济合作就非常密切。正在“新丝绸之路”上大踏步前进的中国，与正在寻求基础设施发展的几内亚找到了利益共同点。几内亚矿产资源品种多、储量大、分布广、开发潜力大，中国近10年来在几内亚加大了投资力度。

中国在2019年获得全球储量最大的几内亚西芒杜铁矿（Simandou）的开发权，开采分四个区块。（中国亚洲非洲欧洲经济委员会网页截图）

中国在2019年获得全球储量最大的几内亚西芒杜铁矿（Simandou）的开发权，开采分四个区块，中国公司始终占多数地参与。

此外，几内亚东北部的博凯铝土矿项目是几内亚最大的矿业项目，每年向中国供应的铝土矿超过中国进口总量的一半。

法新社引述伦敦大学亚非学院中国研究所研究员约翰斯顿（Lauren Johnston）的分析称，北京总是试图保持与孔戴的最佳关系，在当地的投资项目也越来越多。去年10月，孔戴连任后，中国立即表示祝贺。而孔戴如今垮台，中国在几内亚失去了一个重要盟友。

目前还不知道几内亚新政权的对外政策是什么，是否延续孔戴的对华政策、将中国视为重要盟友？几内亚铝土矿产业专家亚当（Bob Adam）告诉美国之音：“政变不太可能对出口产生重大的短期影响”“任何新政府将会确保不去破坏未来的盈利与投资”。

2017年5月15日，一艘载有几内亚铝土矿的轮船在山东烟台港口卸货。（路透社档案照）

中国因世界地位提高因此要表态？

另一种分析认为，中国作为全球第二大经济体和联合国安理会常任理事国，已经越来越难在国际问题中置身事外。

中国不干涉他国内政的外交政策，源自中国前总理周恩来1955年在万隆会议提出的和平共处五项原则：互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

这五项原则——包括不干涉他国内政——有利于避免中国被卷入过多国际事务而陷于力不从心的境地，能够让中国避免成为美国和其他发达国家的对手，让中国能够继续集中精力发展经济。

中国国务委员兼外长王毅8月6日出席第28届亚细安（中国称东盟）地区论坛外长会时，就直指不干涉内政是“广大发展中国家维护主权独立和正当权利的护身法宝”。他强调，各国之间相互平等，彼此可以本着相互尊重精神加强交流，增进了解，但不应将自己的好恶强加于人，不能打着民主人权幌子，肆意干涉别国内政，甚至谋求地缘私利。

不过，随着中国发展为全球第二大经济体、其政治和外交影响力的上升，北京要继续在艰难的外交问题上保持低调，避免棘手问题，恐怕已经越来越不那么简单，其中涉及的利益千丝万缕，此次针对几内亚政变发声反对，可能就是一个例子，为了维护中国公民和企业的安全和利益，北京都必须明确表态。

不少国际组织与国家已对几内亚政变都表达了反对立场，有分析认为，中国未来可能会更加积极参与全球事务。