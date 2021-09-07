深圳赛格广场大厦明恢复使用

今年5月中旬不知何故摇晃的深圳赛格广场大厦裙楼及塔楼明天将全部恢复运营使用。

据澎湃新闻报道，赛格广场大厦桅杆拆除工程现场指挥部今天（7日）称，经过一个多月的紧张施工，赛格广场大厦桅杆顺利拆除，已按科学程序认定大厦结构安全，有感振动风险已消除。自2021年9月8日起，赛格广场大厦裙楼及塔楼将全部恢复运营使用。

赛格广场大厦在今年5月18、19、20日三天均出现摇晃。

5月25日，专业机构对赛格大厦的房屋沉降、倾斜率、加速度等情况持续进行实时监测。专家组表示，截至当天中午各项监测数据正常，未超出相应标准要求。

7月15日，深圳市相关单位及专家接受采访时称，专家认定赛格广场大厦结构安全可继续使用。通过对风致振动与结构累积损伤的重点分析，专家组认为：桅杆风致涡激共振和大厦及桅杆动力特性改变的耦合，造成了赛格广场大厦的有感振动。

此前有媒体揭露20年前题为《深圳赛格广场建筑项目评析》的华中科技大学硕士论文，指出赛格大厦建筑问题，引起广泛讨论。

公开资料显示，赛格广场1999年建成完工，总高度355.8米，实高292米，总建筑层79层，总建筑面积达17万平方米，一度是深圳第三高楼，也是世界最高的钢管混凝土架构大厦之一。