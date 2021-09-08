港支联会副主席邹幸彤及多名常委被捕

多家香港媒体今早（8日）报道称，香港警务处国安处今早上门拘捕多名支联会常委，包括支联会副主席邹幸彤、常委梁锦威、邓岳君及陈多伟。

综合星岛日报及香港01网站报道，今早6时许，警方国安处人员到位于中环美国银行中心的邹幸彤办公室搜查，将她带走。

同一时间，警方也在荃湾悦来酒店行动，据悉是拘捕支联会常委兼葵青区议会主席梁锦威。

另有消息指，支联会另外两名常委邓岳君、陈多伟也相继被捕。

支联会常委上月议决通过解散，尚待会员大会通过。其后警方国安处引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们在昨天或之前向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

邹幸彤及梁锦威昨天下午到湾仔警察总部递交信件，并表明该会拒绝提供资料。邹幸彤强调，支联会并非“外国代理人”，同时她质疑，国安处违法要求公民社会组织交出不需递交的资料。

香港特首林郑月娥昨天说，任何人如果公开宣称不会依法行事，都不可自称为公民社会组织，梁锦威则回应说，支联会30多年来风雨不改与香港人同行，支联会在公民社会的角色由香港市民决定。

香港保安局长邓炳强昨天说，任何人若不跟从国安法交出资料，当局必定会迅速追究及采取执法行动。