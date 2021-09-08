四川高校外教被限期出境　拒配合防疫且言论不当

一名四川大学美籍教师因违反当地政府疫情防控规定，并在社交媒体发表涉种族主义言论，被校方解聘，并被当地警方要求限期离境。该名教师已于上周四（2日）从上海离境返回美国。

根据《环球时报》报道，四川甘孜藏族自治州丹巴县警方消息，这名叫Emily Jane O’Dell（艾米丽）的教师此前在四川大学匹兹堡学院任教。上月4日她因违反疫情防控规定并与工作人员发生争执，当晚在个人社交媒体发布不实及涉种族主义言论。由于其言行造成恶劣影响，四川大学匹兹堡学院上月12日决定与其解聘。同时依据《中华人民共和国出境入境管理法》相关规定，艾米丽已于本月2日离境。

艾米丽于事发当天在个人推特上发布多条贴文，指自己被中国政府人员“绑架”， 并向美国大使馆求救。（截图）

网传截图显示，艾米丽于事发当天在个人推特上写道：“我觉得美国或许应该把所有在美国的华人和中国人都绑起来，然后把他们从所有酒店里赶出来，不让他们离开家，毕竟新冠病毒是从武汉来的”。这名美籍教师还说“要向美国大使馆求救”，因为她正在被中国政府的人员“绑架”，并配上几张当地民警的照片，但照片中的民警面带笑容，并没有威胁她的迹象。

艾米丽的贴文中配上当地民警的照片，但照片中的民警面带笑容，没有威胁她的迹象。（截图）

公开信息显示，艾米丽到中国前，曾在美国哥伦比亚大学和哈佛大学等美国知名院校教书，还曾给美国《纽约时报》、《赫芬邮报》等多家媒体撰写过稿件。目前，艾米丽已经将自己的“推特”社交账号设为了“保护”状态，只有关注她并得到她允许的账号才能看到她的内容。

四川甘孜丹巴县民警吴嘉林受访时说，艾米丽7月20日到甘孜藏族自治州丹巴县，入住一家民宿，但7月27日，由于四川疫情形势出现反弹，所以当地疫情防控人员要对人员进行梳理排查。。

“在8月4日的排查过程中，我们要求艾米丽出示‘四川天府健康通’（四川健康码）并配合体温测量。按照当时的防控政策，如果没有核酸报告的话，我们就要对她进行劝返，但是，连第一步出示健康码她都拒不配合，这会给我们的疫情防控工作带来巨大的困难和风险。”吴嘉林说，在疫情防控人员抵达艾米丽下榻的民宿前，有三位民警正在进行其他工作，正好路过民宿，“据当事民警说，当时艾米丽心情看起来不错，还顺手拿着手机拍他们，出于礼貌，对着镜头笑了笑。”

但艾米丽转头在社交媒体上贴出民警照片时却形容是“很恐怖”的“女杀人狂”，并发帖要求美国海军陆战队把她从这两名“女杀人狂”那里救出来。

对于艾米丽在贴文中声称“被绑架”、“中国政府派出了20多名警察来”等言论。吴警官称其内容完全不实，艾米丽起初遇到的三名与其聊天的民警纯粹是路过，后来发生冲突后，另有疫情防控保障的三名民警到场，但由于艾米丽是外籍人员，所以又请负责出入境管理的两名民警到场协助，“总共出现在现场的民警不超过八人，其中三人还只是路过。”

“据目击群众描述，疫情防控人员抵达要求她出示健康码的时候，她情绪变得非常激动，甚至在现场哭闹。但在防疫和执法过程中，警方和疫情防控人员没有采取任何强制措施，没有肢体接触。民宿老板等群众都可以证实。”

艾米丽随后在社交媒体的言论引起轩然大波。有中国网民认为，艾米丽可能是精神出问题了，毕竟她的这些言论实在看起来“太癫狂了”。一些外国网民还提醒，这个美国教授之前学习过“创作性写作”和“剧本写作”，并怀疑这可能是她的描述如此夸张耸动的原因。

据了解，四川大学匹兹堡学院上月12日召开会议，表示对艾米丽的发言及具有歧视以及煽动性的言论收到大量负面评论，严重违反了大学教师的基本行为准则，还对本院校在国际、国内的声誉造成了严重影响，学院对此“零容忍”，决定结束与艾米丽的雇佣关系，该决议8月12日当日生效。

吴警官说，由于艾米丽在社交媒体上造谣污蔑，并有种族主义言论。丹巴警方联合成都警方上月24日找到她依法进行传讯，她对自己污蔑造谣的行为供认不讳。丹巴县公安局上月27日经报四川省公安厅批准，依据《中华人民共和国出境入境管理法》第81条之规定，依法对艾米丽处以限期出境，停留有效期至9月2日。

中华人民共和国出境入境管理法第81条规定：“外国人从事与停留居留事由不相符的活动，或者有其他违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留情形的，可以处限期出境。”