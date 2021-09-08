成都名校百余名违规补课教师被重罚

四川天府新区社区治理和社事局本月2日发布文件，针对前期发现的对成都市实验外国语学校（西区）30余名在职教师在校外培训机构违规补课、90名教师可能存在违规补课行为，给予涉事教师取消评优、职务晋升、职称评定等处罚，给予成实外西区压减2022年招生计划等处罚。

根据上游新闻报道，据不完全统计，此次公布的30名教师以及90名可能存在违规行为的教师以初中老师为主，所授科目集中在英语、物理、数学、语文等学科，处罚范围及力度在四川省内罕见。

公开资料显示，成都实验外国语学校（西区）创办于2002年，是经成都市教育局批准、隶属于成实外教育有限公司，是成都当地著名的私立学校之一。2016年6月，在四川省教育厅组织的四川省一级示范性普通高中评估中，实外西区以486.5分高分顺利通过验收。学校历年中考重点率高达80%，本科上线率达99.6%，“教学成绩斐然”。

调查发现，成实外西区部分在职教师于2020年3月至2021年8月期间，采取租借场地、参与“夏令营”（实际为学生补课）等方式，在天府新区同民营教育培训机构合作，违规补课。

上述文件还披露了一份成实外西区可能存在违规行为的教师名单。除与校外培训机构合作参与教学外，部分教师可能存在打电话或面谈学生、组织参与校外培训机构的夏令营（实际为学生补课）等具有招生营销性质的行为。此外，少量老师可能存在租房或在自己家中为学生补课的违规行为。

值得注意的是，10余位教师在学校教室内为学生上课也被公示在违规名单中，如该行为被查实，则该部分涉事教师极有可能对所教授班级的学生进行有偿补课，属于严重违规行为。

四川天府新区社区治理和社事局决定，按照有关规定取消成实外西区2021年度评优评先资格；约谈该校举办方；责令成实外教育集团取消该校党委书记、校长当年的评优选先资格，核减年度薪金；全区教育系统通报批评；压减该校2022年招生计划等。

针对30名涉事教师违规补课行为，四川天府新区社区治理和社事局研究取消30名涉事违规教师2021年评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级和申报人才计划等资格；已列入“天府英才计划”的，本年度考核等级定为“不合格”；退还违规补课收入；在校教职工大会上作书面检讨；对涉事的党员教师进行谈话诫勉，并给予违规情节较重人员党内警告或严重警告处分。

此外，处罚决定对两名重点涉事教师，增补了部分处理：撤销成实外西区校长助理、校违规补课专项整治小组副组长王某的校长助理职务，取消其2021年省特级教师评选资格；成实外西区一高中物理教研组组长、班主任吕某，因在校外培训机构担任总监一职，违规情节严重，决定撤销其教研组长、班主任职务，聘用岗位由高级教师降为中级教师。

在成都某教育培训机构专职从事数学教学工作的梁老师受访时说，一般来说，成都名校教师参与校外授课，薪资待遇会远高于培训机构专职教师，“家长会青睐于名校教师，但老师会比较谨慎”。

对于此次处罚在职教师违规补课会对成都乃至整个四川的教育培训市场带来的影响，梁老师表示，因为学生更信任自己的老师，学校老师会带来一定的生源，“培训机构依然青睐学校老师”，此次整治工作“将是一场持久战”。